È morto all’età di 54 anni l’attore Michael K Williams, noto per aver interpretato il ruolo di Omar Little in The Wire.

Confermando la sua morte all’Hollywood Reporter, il rappresentante di Williams ha detto che è “con profondo dolore che la famiglia annuncia la scomparsa dell’attore nominato agli Emmy Michael Kenneth Williams. Chiedono la sua privacy mentre piangono questa perdita insormontabile”.

Williams era anche noto per aver interpretato Albert “Chalky” White nella serie Boardwalk Empire.

Tra le interpretazioni più recenti di Williams c’è stata quella di Montrose Freeman in Lovecraft Country della HBO, per la quale ha ricevuto una nomination agli Emmy 2021 come eccezionale attore non protagonista in una serie drammatica.

