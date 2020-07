E’ stata confermata la morte di Naya Rivera dalla polizia della Contea di Ventura

La star di Glee, Naya Rivera è morta. Aveva 33 anni. Il suo corpo è stato identificato al Lago Piru nella Contea di Ventura, in California. L’ufficio dello sceriffo della Contea di Ventura ha confermato lunedì la cosa in una conferenza stampa.

Rivera è stata identificata per la prima volta come la persona scomparsa coinvolta in un possibile annegamento sul lago Piru l’8 luglio dopo che suo figlio di 4 anni è stato trovato solo nella loro barca noleggiata. L’operazione di ricerca e salvataggio è continuata per altri cinque giorni tra scarsa visibilità dell’acqua e numerosi ostacoli sul fondo del lago.

LIVE: Police hold briefing on Naya Rivera search effort. https://t.co/lXr8op3DXk — NBC News (@NBCNews) July 13, 2020

Rivera è famosa per il suo ruolo di Santana Lopez nella serie Fox, Glee, interpretando il personaggio dal 2009 fino al finale dello spettacolo nel 2015. Come parte del cast di Glee, ha ricevuto diverse nomination agli Screen Actors Guild Awards, Grammys e Teen Choice Awards.

Nata il 12 gennaio 1987 a Valencia, in California, Rivera – di origini portoricane, afroamericane e tedesche – è apparsa in pubblicità da bambina e ha fatto il suo debutto in serie all’età di quattro anni nella sitcom della CBS “The Royal Family “Al fianco di Della Reese. Prima dei 10 anni, era apparsa anche in episodi di “Il principe di Bel-Air”, “Family Matters”, “Sinbad” e “Baywatch”.

Da adolescente, ha ottenuto un ruolo semi-ricorrente in “The Bernie Mac Show” della Fox, dove ha interpretato Donna tra il 2002 e il 2006. Il suo breakout, tuttavia, è stato l’enormemente popolare “Glee” di Ryan Murphy, dove ha interpretato il ruolo di Santana, una cheerleader spietata che viene fuori come gay durante lo spettacolo, è stata una delle trame più durature e acclamate dalla critica della serie.

