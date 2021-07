EA rilascerà una nuova espansione per Star Wars: The Old Republic chiamata Legacy of the Sith

È difficile credere che il MMORPG noto come Star Wars: The Old Republic sia in circolazione da un intero decennio, ma in effetti è così.

Per festeggiare, BioWare rilascerà una nuova espansione chiamata Legacy of the Sith verso la fine dell’anno. Quindi, se sei un fan di Star Wars che ama l’azione gioco di ruolo multiplayer online di massa, non c’è momento migliore per entrare (o tornare) in questo gioco.

L’espansione aggiunge una nuova trama all’universo in espansione di SWTOR che affida al giocatore il compito di proteggere un pianeta per la propria fazione. Lungo la strada, i giocatori affronteranno anche il formidabile rinnegato Sith, Darth Malgus, per scoprire il suo piano malvagio e (si spera) contrastarlo. I giocatori possono anche aspettarsi miglioramenti della qualità della vita e un livello massimo più alto. Il livello 80 sarà il nuovo massimo e le nuove missioni collaborative sul pianeta Elom e alcuni resti di una stazione di ricerca nello spazio profondo ti aiuteranno ad arrivarci molto più velocemente.

La funzione “Stili di combattimento” sarà un enorme aggiornamento per chiunque ama la creazione del personaggio. Viene fornito con alcuni enormi miglioramenti sulla qualità della vita, nonché opzioni per personalizzare il tuo personaggio come mai prima d’ora.

I giocatori possono scegliere la storia di classe che desiderano e combinarla con qualsiasi set di abilità di qualsiasi altra tecnologia correlata o classe in grado di usare la Forza. Chiunque voglia creare un nuovo pg alternativo, potrà farlo con il refactoring del sistema di creazione del personaggio. L’espansione semplificherà anche l’esperienza con l’equipaggiamento, così come il design delle classi.

Non c’è nessuna data di uscita ufficiale ancora per l’espansione di Star Wars: The Old Republic, Legacy of the Sith. Tuttavia, sappiamo che verrà rilasciato qualcosa nel 2021, nel periodo delle vacanze natalizie, e continuerà per tutto il 2022 con molti nuovi contenuti, eventi e aggiornamenti.

Guarda l’annuncio in live streaming di seguito e dai un’occhiata ad alcuni concept art aggiuntivi:

