Edi Gathegi non apprezzò il destino di Darwin in X-Men: L’Inizio e ritiene meriti redenzione

Il destino di Darwin in X-Men: L’Inizio non è mai stato molto apprezzato dai fan della Marvel.

Il personaggio, creato pochi anni prima del debutto di X-Men: L’Inizio, ha ricevuto il potere di potersi adattare. Darwin poteva cambiare il suo corpo per adattarsi a qualsiasi situazione, rendendolo praticamente indistruttibile. Poteva farsi crescere branchie, proteggersi dal fuoco, di tutto.

X-Men: L’Inizio ha stabilito Darwin come un mutante inesorabilmente potente e infinitamente cool, solo per ucciderlo prima del terzo atto del film. I fan non hanno adorato la decisione di eliminare Darwin, e nemmeno l’uomo che lo ha interpretato.

Edi Gathegi ha avuto la possibilità di interpretare Darwin per i due terzi di film, ma il suo mutante non è riuscito ad andare oltre nel franchise degli X-Men. Le morti nei film di supereroi accadono, è solo più difficile da ingoiare quando il personaggio viene annunciato come uno che praticamente non può morire. L’attore ha recentemente parlato con ComicBook del suo nuovo film, The Harder They Fall, è fra le varie chiacchiere è uscito fuori l’argomento X-Men.

Per Gathegi, la decisione di uccidere Darwin così presto è stata un’occasione mancata da parte del team creativo, ma ha ancora la speranza che il personaggio possa avere una possibilità di redenzione nella prossima iterazione degli X-Men.

“Ho amato Darwin. È diventato il mio preferito. Per me è sempre stato sopra Wolverine, e poi quando ho saputo del suo destino ho detto: ‘Aspetta un minuto. Questo tizio è un grande. Si adatta per sopravvivere. Non può morire. Ha combattuto Hulk ed è stato trasportato nello spazio perché stava morendo. Ed è morto e si è rigenerato. Oh mio Dio, ci sono così tante possibilità'”, ha detto Gathegi. “E visivamente, come regista, puoi metterlo in tutti i tipi di situazioni e guardarlo adattarsi. Ed è davvero divertente perché il film è un mezzo visivo. Quindi sì, ho pensato che fosse una grande mancanza, uccidere Darwin e penso che meriti la redenzione.”

I mutanti degli X-Men sono ora sotto il controllo dei Marvel Studios ed è inevitabile un riavvio in futuro all’interno del Marvel Cinematic Universe. Sia Gathegi che i vari fan del personaggio interpretato da star Gathegi sperano di vedere Darwin avere un’altra possibilità sul grande schermo, una in cui rimanga vivo almeno più di un’ora.

Mi piace: Mi piace Caricamento...