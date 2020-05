El Diablo sopravviveva nel finale e Harley avrebbe trovato un nuovo interesse amoroso nel concept originale di David Ayer

A quanto pare, inizialmente El Diablo sarebbe sopravvissuto in Suicide Squad, ma le riprese aggiuntive del film hanno modificato il suo destino aggiungendo la sua morte.

Warner Bros. ha avuto problemi a far decollare il loro universo cinematografico di supereroi, principalmente a causa di poca lungimiranza da parte degli spettatori e del modo della major di imporre la propria volontà, e nonostante abbia adattato molti dei personaggi preferiti dei fumetti DC Comics, Suicide Squad ha avuto ancora più problemi a connettersi con il pubblico del resto delle pellicole.

Suicide Squad ha messo insieme una squadra di criminali composta da Harley Quinn, Deadshot, Killer Croc, Diablo, Captain Boomerang e Slipknot, adattando anche Katana, Incantatrice e Joker. Il film si concentra fortemente su Harley Quinn e Deadshot, mentre mette da parte altri personaggi come Joker e Slipknot, l’ultimo dei quali è stato ucciso all’inizio della missione. El Diablo è stato messo sotto i riflettori nell’atto finale del film quando si è sacrificato per distruggere Incubus (il fratello di Incantatrice), ma inizialmente non doveva morire.

Il regista di Suicide Squad, David Ayer, ha recentemente risposto a un fan che chiedeva del destino di El Diablo nella sceneggiatura originale di Ayer. Il regista ha confermato che Diablo sarebbe sopravvissuto, ma la sua morte è stata aggiunta durante le riprese. Il tweet originale di Ayer può essere letto di seguito:

“Originariamente Diablo sopravviveva, e Harley e Deadshot finivano per diventare una coppia. Ciò è stato cambiato durante i reshoot.”

Diablo survived originally, Harley and Deadshot hooked up as a couple. This was changed during reshoots. https://t.co/GMcXMdNAch — David Ayer (@DavidAyerMovies) May 18, 2020

Negli anni successivi all’uscita di Suicide Squad, i fan sono stati informati sulle varie “correzione” in corso d’opera che il film ha subito, tutto operato dalla Warner Bros. al fine di alleggerire il tono del film. Ayer ha parlato più volte di quanto la versione finale di Suicide Squad sia differente dalla sua sceneggiatura e ha persino ammesso di aver commesso errori nello sviluppo del personaggio di Harley Quinn.

Anche Jared Leto ha parlato di come sono state tagliate diverse scene con il Joker, che si lega a una delle più grandi lamentele che i fan hanno generato attorno al film. Dati i cambiamenti radicali che sembrano essere stati apportati al film, alcuni fan hanno chiesto a Warner Bros. di rilasciare la cosiddetta “Ayer Cut” del film, cosa altamente improbabile che accada rispetto per esempio al taglio di Snyder di Justice League, che anche se non ha ancora visto ancora la luce del giorno, almeno esiste.

