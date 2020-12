Elden Ring: From Software ringrazia i fan che attendono il gioco

Elden Ring, la nuova fatica targata From Software, è stato dichiarato il gioco più atteso dell’anno ai The Games Awards e di fatto, oltre al teaser trailer d’annuncio nel 2019, di questa nuova IP non sappiamo praticamente nulla, questo perché il 2020 è stato un anno difficile per tutti e probabilmente la software house nipponica ha preferito il totale silenzio stampa.

Questo silenzio però è stato finalmente interrotto, in quanto From Software ha voluto ringraziare il suo pubblico con un breve messaggio, diffuso tramite l’account Twitter di Yasuhiro Kitao, responsabile marketing della software house nipponica: “I nostri più sinceri ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno votato Elden Ring in occasione dei The Game Awards, e a tutti coloro che continuano a supportarci. Grazie a chi gioca i nostri titoli e continua a tenervi in elevata considerazione, possiamo continuare a dedicarci allo sviluppo imperterriti e con grande motivazione. Sembra che il mondo non sarà risanato ancora per qualche tempo, ma per favore prendetevi cura di voi stessi e godetevi l’inizio del nuovo anno con spirito positivo e in buona salute. Ci vediamo nel 2021“.

Our sincerest thanks go out to everyone who voted for Elden Ring at TGA, and to all of you who continue to support us. By virtue of those who play our games and continue to hold us to a high standard, we can forge ahead with development undaunted and highly motivated. Thank you. — FROMSOFTWARE/Kitao (@YasuhiroKitao) December 30, 2020

Insomma, nel corso del prossimo anno finalmente sapremo qualcosa in più su questo nuovo progetto dei creatori della saga di Dark Souls, e forse sarà pubblicato un primo gameplay o un trailer dedicato alla trama e al mondo di gioco, che è stato curato da Hidetaka Miyazaki in collaborazione con George R.R. Martin, autore del Trono di Spade. Non ci resta che aspettare i prossimi aggiornamenti per saperne di più.

Mi piace: Mi piace Caricamento...