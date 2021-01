Elektra Lives Again: Zack Snyder vorrebbe dirigere un adattamento della novel di Frank Miller

Zack Snyder ha rivelato il supereroe per cui vorrebbe realizzare un film nell’universo Marvel: Elektra.

Il regista ha costruito la sua carriera in gran parte grazie agli adattamenti dei fumetti, da 300 e Watchmen al suo lavoro nel primo concept del DCEU. Il lavoro sui film tratti dai fumetti di Snyder è destinato a continuare nel 2021 con l’imminente uscita della Snyder Cut di Justice League su HBO Max.

Attraverso tutti i suoi diversi progetti, Snyder ha raccolto una fan-base per via del suo stile iconico e grintoso. Quei fan hanno fatto una campagna online per anni per ottenere la Snyder Cut, mentre altri hanno dato la colpa proprio a Snyder dei primi fallimenti del DCEU e hanno deriso la sua visione oscura e singolare. Che lo si ami o lo si odi, Snyder occupa sicuramente uno spazio distinto nel cinema moderno. Il lavoro sui film tratti dai fumetti del regista è certamente tutt’altro che finito, e se la Snyder Cut finisce per essere il suo lavoro finale con la DC, c’è sempre la possibilità che possa andare a lavorare dall’altra parte della strada, alla Marvel.

Ora, Snyder ha rivelato quale storia Marvel vorrebbe adattare per il grande schermo. In una recente intervista con ComicBook Debate, a Snyder è stato chiesto quale personaggio Marvel avrebbe voluto adattare per il cinema se ne avesse avuto la possibilità, e ha indicato uno molto specifico.

“Sceglierei Elektra Lives Again. Sai quel fumetto di Frank Miller? È una graphic novel su Elektra. Daredevil sta facendo questi sogni su Elektra che torna in vita, ed è davvero fantastico e strano… È semplicemente fantastico e bellissimo. Ecco cosa farei. A nessuno importa, ma è quello che farei.”

Il particolare fumetto in questione si adatta sicuramente all’estetica generale dei film di Snyder. Elektra Lives Again è piena di sequenze di sogni stravaganti, iconografia religiosa, omicidi e sesso. Ha senso che voglia adattare quella novel in particolare, data la chiara propensione di Snyder a temi più oscuri e trame strane. Sfortunatamente per altri fan di quello stile, un adattamento per la Marvel sembra una cosa abbastanza impossibile.

