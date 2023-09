Elemental: in arrivo il film Pixar che incendierà lo streaming su Disney+

By

Un evento epocale sta per sconvolgere il mondo dello streaming cinematografico, e il nome che tutti dovrebbero tenere d’occhio è “Elemental”. Questo capolavoro d’animazione della Disney e Pixar, che ha fatto tremare le sale cinematografiche a giugno, sta per infiammare lo schermo del tuo dispositivo preferito su Disney+ a partire dal 13 settembre.

Ma questo non è tutto! Preparati a immergerti nel dietro le quinte con il documentario “Quando c’è Chimica: La Storia dietro Elemental” e a fare un tuffo nel cuore con il cortometraggio dei Pixar Animation Studios “L’Appuntamento di Carl”, che ci riporterà in compagnia dell’amato cane parlante Dug. Scopri il calore di “Elemental” mentre il suo arrivo in streaming si avvicina sempre di più!

Elemental, l’eclatante successo dell’anno

In un mondo dove il cinema d’animazione ha raggiunto nuove vette di straordinaria creatività, “Elemental” della Disney e Pixar emerge come un fuoco ardente, un capolavoro incandescente che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Con un incasso mondiale di 480 milioni di dollari, questo film originale ambientato nella vibrante Element City, dove gli elementi vivono in armonia, ha catturato l’immaginazione di milioni di spettatori.

La storia di Ember, la ragazza di Fuoco, e Wade, il ragazzo di Acqua, ha acceso la passione e la curiosità di chiunque. Non perdere questa straordinaria epopea diretta da Peter Sohn e prodotta da Denise Ream, con l’inestimabile contributo di Pete Docter come produttore esecutivo. Scopri i segreti dietro le quinte, i dettagli della sceneggiatura e le voci italiane che danno vita ai personaggi. Lasciati trasportare in un mondo di emozioni e meraviglia con “Elemental”!

Il film raccontato in un documentario imperdibile!

Hai mai desiderato scoprire cosa si cela dietro la creazione di un capolavoro animato? Il regista Pixar, Peter Sohn, ti guiderà in un viaggio personale e avvincente attraverso il cuore di “Elemental”. Il documentario “Quando c’è Chimica: La Storia dietro Elemental” svela gli affascinanti retroscena, dalle influenze personali del regista al suo percorso verso l’animazione.

Scopri la storia dietro la storia e immergiti nella chimica che ha dato vita a questo straordinario film. Ma non è tutto! Il cortometraggio “L’Appuntamento di Carl” ti farà ridere e commuovere mentre il nostro amato Dug si offre come consulente per un appuntamento un po’ strano. Questo è il momento di affondare le radici nell’universo di “Elemental” e scoprire il suo fascino segreto. Non puoi perderti questo evento cinematografico!