Elijah: Alexandre Aja è pronto a dirigere un nuovo horror per la Searchlight Pictures

Searchlight Pictures sta andando avanti con un nuovo progetto horror intitolato Elijah e il regista di Crawl, Alexandre Aja, è pronto a dirigere il film.

La storia segue un ragazzino “che invita un uomo misterioso a casa sua, credendo che lo straniero sia la chiave per salvare sua madre malata. Mentre le cose sempre più inquietanti iniziano ad accadere intorno a casa sua, il ragazzo si rende presto conto che il sinistro sconosciuto non è il salvatore che afferma di essere“.

Searchlight ha scelto lo sceneggiatore di The Last Witch Hunter, Cory Goodman, e Aja per riscrivere la sceneggiatura con Gregory Levasseur (Mirrors) prima di dirigere. Goodman ha anche venduto un thriller di fantascienza intitolato Oberlin Incident e la commedia d’avventura natalizia, Merry Little Christmas, alla Paramount Pictures.

Aja ha realizzato alcuni film selvaggi e divertenti nella sua carriera, tra cui High Tension, Le Colline hanno gli Occhi, Pirahana 3-D, P2, Horns e altri, è noto unegli ultimi tempi per aver diretto Crawl, con il benestare e la produzione di Sam Raimi, film che ha generato un buon incasso e un buon riscontro di critica.

