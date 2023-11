Elisabetta Canalis: la risata al commento sessista dopo la puntata di “Ciao Darwin”. Ecco cos’è successo!

Il post pubblicato sulla pagina Instagram Pastorizia Never Dies critica sarcasticamente il fatto che, nonostante sia già domenica, il protagonista non riesce ancora a staccarsi dalla visione di Ciao Darwin del venerdì, trascurando così di dedicare attenzione a sua moglie. Il commento maschilista fa riferimento alla valutazione della bellezza delle donne in gara, ignorando completamente il ruolo degli uomini partecipanti. Tuttavia, sotto questo post, Elisabetta Canalis interviene con ironia, prendendo in giro l’autore della pubblicazione.

Elisabetta Canalis alla premiere del film “Cinderella”, Los Angeles 2021 (Foto Ansa)

La risata di Elisabetta Canalis accoglie consensi

Nel nutrito coro di commenti associati al suddetto post, emerge la pungente replica di un’utente che ha preso in giro il messaggio condiviso dalla pagina. La persona ha ironicamente affermato: “Parlano quelli che iniziano a stempiarsi a 20 anni“, una battuta che ha scatenato un sincero sorriso da parte di Elisabetta Canalis.

La sua reazione, impregnata di allegria, si unisce al coro di dissenso espresso da diversi altri utenti che hanno manifestato il proprio disappunto riguardo al contenuto del messaggio veicolato dalla rinomata pagina Instagram.

L’opinione di Sonia Bruganelli

A difendere le critiche che hanno circondato il ritorno di Ciao Darwin, accusato di perpetuare stereotipi sulla donna e di oggettificarla, è intervenuta Sonia Bruganelli, l’ex moglie di Paolo Bonolis, conduttore del programma. Attraverso una storia su Instagram, la produttrice televisiva ha preso posizione in favore dell’ex marito e del suo show: “Ci sono ancora persone che definiscono Ciao Darwin come un prodotto del patriarcato“.

“Abbandonate gli stereotipi e imparate a riconoscere la bellezza di una donna o di un uomo senza sentire la necessità di rivendicarli. Ciao Darwin è il luogo in cui nel corso degli anni ho visto nascere amori e amicizie tra individui apparentemente molto diversi. Non sono i programmi televisivi a generare mostri. Sarebbe troppo semplice pensarlo così. Essere genitori non è semplice, provateci”.

Elisabetta Canalis sorprende i fan

Se avete sempre amato i look di Elisabetta Canalis, allora questa notizia vi farà scalpitare. Non molto tempo fa, la showgirl ha entusiasmato i suoi seguaci annunciando l’apertura del suo profilo su Vinted, un’applicazione che funge da intermediario tra domanda e offerta, offrendo la possibilità a chiunque di dare nuova vita ai propri capi d’abbigliamento usati.

La showgirl, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha reso noto di mettere in vendita vari abiti di marca a prezzi convenienti. Sotto il nome utente @little-crumb, in pochi mesi è riuscita a concludere la vendita di oltre 200 capi. Grazie alla sua notevole popolarità, conta oltre 15 mila follower, e di recente ha condiviso la proposta di un paio di pantaloni Jean Emporio Armani di colore beige.

Questo capo, venduto in condizioni eccellenti e di taglia 25, secondo la conversione europea, è adatto a chi cerca una vestibilità molto piccola. Il prezzo dell’articolo è fissato a 100 euro, cui si aggiungono i costi di protezione acquisti (5,70 euro) e spedizione. Inoltre, su Vinted è possibile formulare offerte alternative.