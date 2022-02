Elizabeth Henstridge non esclude un suo futuro ritorno del MCU

La star di Marvel’s Agents of SHIELD, Elizabeth Henstridge, ha fatto due pensieri nel riprendere il ruolo di Jemma Simmons nel Marvel Cinematic Universe.

I fan che hanno seguito la serie attraverso le sue sette stagioni su ABC ricorderanno che è iniziata con stretti legami con i film dei Marvel Studios. È uscita direttamente da The Avengers e spesso includeva episodi che mosgtravano dei dietro le quinte di altri film come Captain America: The Winter Soldier, Thor: The Dark World e Avengers: Age of Ultron. Ma mentre lo spettacolo andava avanti, sembrava allontanarsi sempre più dal canone del Marvel Cinematic Universe.

Le cose sono cambiate. Con gli attori delle serie Netflix della Marvel che hanno preso ad apparire nei film e nei programmi TV del Marvel Cinematic Universe, per non parlare degli Spider-Mans che precedono l’esistenza del MCU, sembra che nulla sia fuori discussione quando si tratta di un possibile ritorno di personaggi.

In una recente intervista con Comicbook, ha Henstridge è stato chiesto della sua nuova serie Apple TV+, Suspicion, ma è stata colta la palla al balzo per fare anche due domande circa se avrebbe voluto riprendere il suo ruolo di Simmons nel MCU o se è contenta di come sia finita con Agents of SHIELD. L’attrice inglese ha detto: “Sì, a entrambi”.

“Sono soddisfatta di come è finita”, dice Henstridge. “Penso che alla fine della quinta stagione abbiamo pensato che fosse tutto, e poi avere altre due stagioni è stata una tale gioia e mi sento come se ci fosse stato dato tanto. Ho adorato come è finita. Non pensavo che mi sarei mai sentita pronto abbandonare quello spettacolo e penso che gli sceneggiatori abbiano fatto davvero un ottimo lavoro. Sono così orgogliosa di quell’episodio finale e penso che abbiamo finito in modo molto bello. Ma allo stesso modo, ho adorato essere in quello show, ho amato la famiglia, ho adorato interpretare Simmons, quindi sì, sarei sempre disposta ad tornare alla Marvel.”

