Elizabeth Olsen ha rivelato com’è collaborare con il regista Sam Raimi in Doctor Strange 2

Elizabeth Olsen ha rivelato com’è collaborare con il regista Sam Raimi in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Dato che sappiamo che WandaVision si collegherà direttamente a Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Sam Raimi, i due progetti rendono il futuro del Marvel Cinematic Universe molto eccitante. E secondo la Olsen, il regista ha un approccio giocoso alla creazione del sequel dello Stregone Supremo, che ha recentemente interrotto la produzione a causa del blocco in corso nel Regno Unito.

Sebbene molti fan siano rimasti sorpresi dal fatto che Scott Derrickson abbia lasciato il sequel, il maestro dell’horror Sam Raimi è percepito come la scelta perfetta per sostituirlo. E come Elizabeth Olsen ha recentemente detto a Collider, ha una grande energia e si diverte a giocare con la telecamera. Si spera che il sequel di Doctor Strange presenti lo stile caratteristico di Raimi, ma anche rimandi al precedente film.

“Amo Sam Raimi”, ha detto la Olsen. “È davvero una persona adorabile, e mi è davvero piaciuta la nostra giocosità insieme e il fatto che ci permettessimo di scoprire cose nuove, Ha una grande energia. È un regista molto specifico e ama giocare con la macchina da presa. È stato divertente.”

