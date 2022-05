Elizabeth Olsen rivela che le critiche ai film Marvel la irritano per un motivo preciso

In questi giorni, tutti hanno un’opinione sull’impatto della Marvel sull’industria cinematografica.

I registi, da Martin Scorsese a Francis Ford Coppola, hanno le loro opinioni su come l’enorme universo cinematografico della Marvel stia assorbendo troppo ossigeno che avrebbe potuto andare a registi più creativi. Nel frattempo, gli attori Marvel (un gruppo che a questo punto comprende gran parte della A-List di Hollywood) intervengono per difendere il franchise.

L’ultima star Marvel a garantire per lo studio è stata la star di WandaVision e Doctor Strange, Elizabeth Olsen. In una nuova intervista con The Independent, Olsen ha espresso la sua convinzione che il franchise riceve troppe critiche.

“Non sto dicendo che stiamo realizzando film d’autore indipendenti, ma penso solo che toglie lustro alla nostra troupe, il che mi infastidisce”, ha detto Olsen. “In questi film ci sono alcuni dei più straordinari scenografi, costumisti, operatori della macchina da presa – sento che sminuirli con quel tipo di critiche toglie merito a tutte le persone che partecipano a film pluripremiati, e che lavorano anche a questi progetti.”

Olsen capisce che la Marvel realizza un certo tipo di film per un vasto pubblico, ma crede che ciò non dovrebbe adombrare l’arte che si nasconde nei film.

“Dal punto di vista di un attore, ok, lo capisco. Capisco perfettamente che c’è un tipo diverso di performance che viene richiesta. Ma penso che gettare fango sulla Marvel tolga meriti alle centinaia di persone di grande talento della crew. Per questo m’innervosisco un po’ quando sento queste critiche.”

Olsen dice che avrebbe dovuto apparire in tre film Marvel solo quando è stata scelta per la prima volta per il ruolo, ed è rimasta piacevolmente sorpresa dal fatto che lo studio volesse continuare a lavorare con lei.

