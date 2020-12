Elliot Page (precedentemente Ellen Page) ha annunciato di essere transgender e non binario

Elliot Page (precedentemente nota ai fan come Ellen Page) ha fatto l’annuncio ufficiale di essere transgender e non binario, preferendo sia “he/him” come pronomi (secondo il rapporto di Variety).

In una dichiarazione pubblicata su Instagram, Page afferma in parte che: “Adoro il fatto di essere trans. E adoro il fatto di essere queer. E più mi tengo vicino e abbraccio completamente chi sono, più sogno, più il mio cuore cresce e più prospero. A tutte le persone trans che affrontano ogni giorno molestie, disgusto, abusi e minacce di violenza: vi vedo, vi amo e farò tutto il possibile per cambiare questo mondo in meglio.”

La traduzione del post recita: “<em>Ciao amici, voglio condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono he/him e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scrivere questo. Essere qui. Di essere arrivato in questo posto nella mia vita. Sento una gratitudine schiacciante per le persone incredibili che mi hanno supportato in questo viaggio. Non riesco a esprimere quanto sia straordinario amare finalmente chi sono abbastanza per perseguire il mio sé autentico. Sono stato continuamente ispirato da così tanti nella comunità trans. Grazie per il vostro coraggio, la vostra generosità e il lavoro incessante per rendere questo mondo un luogo più inclusivo e compassionevole. Offrirò tutto il supporto possibile e continuerò a lottare per una società più amorevole ed equa</em>”.

Potete leggere l’annuncio completo dello stato di transgender di Elliot Page nel post di Instagram qui sotto:



Mi piace: Mi piace Caricamento...