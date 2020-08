Élodie Yung vorrebbe tornare nei panni di Elektra altrove nel MCU

Dopo la cancellazione di Daredevil e The Defenders, la star Élodie Yung “vorrebbe” tornare nei panni dell’enigmatica assassina Elektra altrove nel Marvel Cinematic Universe.

Un ex amante dell’avvocato Matt Murdock (Charlie Cox), il combattente del crimine di Hell’s Kitchen noto come Daredevil, Elektra Natchios ha sconvolto la vita di Murdock quando si è scontrata con un’antica organizzazione nota come La Mano nella seconda stagione dello show. Una volta uccisa da Nobu Yoshioka (Peter Shinkoda), un Elektra resuscitata è tornata a minacciare i Defenders – Daredevil, Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) e Iron Fist (Finn Jones) – e apparentemente è morta in un’esplosione nell’episodio finale della miniserie crossover.

Alla domanda se le future stagioni pianificate di Daredevil avrebbero coinvolto La Bestia, un demone legato al misticismo de La Mano e alla resurrezione di Elektra nei fumetti Marvel, Yung ha detto che gli showrunner dell’epoca, Doug Petrie e Marco Ramirez, preferivano mantenere il personaggio “con i piedi per terra”.

“Marvel [Television], nella mia esperienza, è sempre stata molto riservata. Quindi, dal momento in cui inizi a fare audizioni fino alla fine di una serie, non sai mai dove stanno andando”, ha detto Yung. “Cosa che ho accolto e apprezzato, lavorando un po’ come fossi bendata. Ma sapevo dal primo incontro che ho avuto con gli showrunner che volevano davvero avvicinarsi il più possibile al fumetto.

Quindi avevo tutto questo in mente, e volevano anche renderlo il più reale possibile. Non vicino ai fumetti, non al di sopra dell’umano. Volevano che fosse radicato nel realismo, cosa che ho davvero apprezzato perché potevo semplicemente riversare il mio cuore in questo personaggio. Quindi è così che abbiamo operato per tutta la serie, e poi quando abbiamo fatto The Defenders, è stato un arco narrativo completamente diverso per il mio personaggio.”