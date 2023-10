Emma Stone e il grande ritorno sul piccolo schermo: ecco il trailer di The Curse con Nathan Fielder!

Save the date! Il 12 novembre assisteremo al ritorno trionfante di Emma Stone, l’irresistibile diva di Hollywood, sul piccolo schermo con la serie televisiva “The Curse“. Il teaser appena rilasciato ci ha lasciati senza fiato, mostrando la coppia di protagonisti in azione mentre si destreggiano tra le sfide di un reality show incredibile.

Nel mondo di “The Curse,” seguiremo le travolgenti vicissitudini di Asher e Whitney Siegel, interpretati magistralmente da Nathan Fielder ed Emma Stone. Questi due talentuosi attori si caleranno nei panni di una coppia che gestisce un programma televisivo all’insegna del reality, mentre il produttore, interpretato da Benny Safdie, combatte le sue oscure battaglie interiori. La storia si svolge nella vibrante comunità di Española, New Mexico, e vi assicuriamo che non mancheranno colpi di scena e risate.

Nel cuore di The Curse

Ma “The Curse” è molto più di un semplice reality show. Questa geniale creazione, co-ideata da Nathan Fielder e Benny Safdie, si presenta come una parodia irresistibile dei programmi di Home and Garden Television (HGTV). Il fulcro della serie è la coppia interpretata da Fielder e Stone, che si cimenta nell’acquisto e nella rivendita di case, trasformandole in veri gioielli ecologici mentre le telecamere registrano ogni istante.

Ma attenzione, non si tratta solo di ristrutturazioni e decorazioni. “The Curse” affronta tematiche profonde come il razzismo, le differenze di classe ed economiche, portando la televisione a un livello completamente nuovo. Non perdete l’occasione di seguire Emma Stone e Nathan Fielder in questa avventura senza precedenti!

Showtime, la rete televisiva in ascesa che ha sfornato la nuova gemma con Emma Stone

Oltre a celebrare l’incredibile ritorno di Emma Stone nel mondo della televisione, dobbiamo fare un applauso a Showtime, la rete televisiva in costante ascesa che ha reso possibile questo capolavoro. Showtime, una rete televisiva premium americana, è di proprietà di Paramount Media Networks ed è la gemma preziosa sotto l’egida di Showtime Networks. La programmazione di Showtime non si limita solo a spettacoli di alto livello, ma offre anche film al cinema e serie televisive originali, insieme a emozionanti eventi sportivi come incontri di boxe e arti marziali miste.

La sede di Showtime è un vero e proprio emblema culturale, situata a Paramount Plaza, nel cuore del distretto di Broadway a New York. Showtime gestisce ben otto canali multiplex che trasmettono 24 ore su 24. Inoltre, offrono servizi di video on demand in abbonamento e due piattaforme di streaming proprietarie, tra cui Showtime Anytime, che è incluso come parte di un abbonamento televisivo Showtime lineare. Questa rete ha spinto i confini della televisione e ha persino concesso il suo marchio per l’uso in tutto il mondo, dimostrando la sua influenza globale.

Showtime è stato lanciato nel lontano 1976 e da allora ha continuato a crescere in popolarità e rilevanza. Oggi, con la sua programmazione di alta qualità ci ha regalato perle del calibro di “Billions“, la serie TV con Paul Giamatti come protagonista. Speriamo che con The Curse faccia altrettanto bene!