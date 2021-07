Encanto: ecco il primo teaser trailer del 60° lungometraggio animato della Disney

Disney Animation Studios ha rivelato il primo trailer di Encanto, il 60° lungometraggio animato dello studio, nonché un nuovo poster per il film.

Questa versione arriva sulla scia della presentazione del primo teaser poster del film, che è uscito ieri in previsione del nostro primo sguardo ufficiale al trailer. L’uscita di Encanto è attualmente prevista per il 24 novembre.

Qui sotto potete vedere l’anticipazione:

E qui sotto il poster:

Ecco il primo poster di #Encanto il 60° lungometraggio animato della #Disney pic.twitter.com/XE7YWG4UcW — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) July 8, 2021

Encanto racconta la storia di una famiglia chiamata Madrigali che vive in una città incantata tra le montagne della Colombia. A ogni bambino nella propria casa magica è stata concessa un’abilità unica come forza o poteri curativi, tranne uno. Mirabel, l’unico membro della famiglia che non possiede abilità speciali, scopre che la magia è minacciata e si rende conto che potrebbe essere l’unica in grado di salvarla.

Nel cast compare Stephanie Beatriz (In the Heights, Brooklyn Nine-Nine) come la voce di Mirabel Madrigal. Encanto è diretto da Byron Howard e Jared Bush (meglio conosciuto come co-regista di Zootropolis). La sceneggiatura del film è di Bush e Castro Smith, ed è prodotta da Clark Spencer (Ralph Spaccatutto).

Il film presenta otto canzoni originali scritte dal collaboratore di lunga data della Disney Lin-Manuel Miranda (che ha iniziato a lavorare con lo studio nel 2014 per Moana e da allora ha scritto canzoni per molte proprietà tra cui DuckTales e Mary Poppins Returns).

Encanto sarà presentato in anteprima nelle sale il 24 novembre.

