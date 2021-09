Encanto: ecco il trailer esteso del nuovo film Disney con le canzoni di Lin-Manuel Miranda

La Walt Disney Animation ha un altro musical in arrivo, questo con canzoni originali nientemeno che di Lin-Manuel Miranda. Sto parlando di Encanto, una storia su una famiglia magica e l’unico figlio, Mirabel, che non ha poteri.

Ecco la sinossi ufficiale del film, che ci dà un assaggio in più di cosa parlerà il film:

I Madrigali sono una famiglia straordinaria che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vibrante, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia dell’Encanto ha benedetto ogni bambino della famiglia con un dono unico, dalla super forza al potere di guarire, ogni bambino tranne uno, Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda l’Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unico Madrigal ordinario, potrebbe essere l’ultima speranza della sua eccezionale famiglia”.

Dai un’occhiata al trailer completo qui sotto per vedere in quali magici exploit si trova Mirabel.

Encanto racconta la storia di una famiglia chiamata Madrigali che vive in una città incantata tra le montagne della Colombia. A ogni bambino nella propria casa magica è stata concessa un’abilità unica come forza o poteri curativi, tranne uno. Mirabel, l’unico membro della famiglia che non possiede abilità speciali, scopre che la magia è minacciata e si rende conto che potrebbe essere l’unica in grado di salvarla.

Nel cast compare Stephanie Beatriz (In the Heights, Brooklyn Nine-Nine) come la voce di Mirabel Madrigal. Encanto è diretto da Byron Howard e Jared Bush (meglio conosciuto come co-regista di Zootropolis). La sceneggiatura del film è di Bush e Castro Smith, ed è prodotta da Clark Spencer (Ralph Spaccatutto).

Il film presenta otto canzoni originali scritte dal collaboratore di lunga data della Disney Lin-Manuel Miranda (che ha iniziato a lavorare con lo studio nel 2014 per Moana e da allora ha scritto canzoni per molte proprietà tra cui DuckTales e Mary Poppins Returns).

Encanto sarà presentato in anteprima nelle sale il 24 novembre.

