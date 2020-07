Ennio Morricone, muore a 91 anni il leggendario compositore

Il vincitore dell’Oscar Ennio Morricone, compositore de “Il buono, il brutto e il cattivo” e più recentemente di “The Hateful Eight” è tra i compositori più prolifici e ammirati della storia del cinema. Purtroppo è passato a miglior vita a 91 anni.

Morricone è morto lunedì presto in una clinica di Roma, dove è stato portato poco dopo aver subito una caduta che ha causato una frattura all’anca, come detto dal suo avvocato Giorgio Asumma all’agenzia di stampa italiana ANSA.

Poco dopo la conferma della morte di Morricone, il Primo Ministro italiano Giuseppe Conte ha twittato:

“Ricorderemo sempre, con infinita gratitudine, il genio artistico del Maestro Ennio Morricone. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivere note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema.”

Si stima che le 500 colonne sonore del maestro italiano per film e televisione, composte in oltre 50 anni, siano ritenute un record nel cinema occidentale per la quantità di musica. Almeno una dozzina di queste opere sono diventate classici della colonna sonora, dai cosiddetti spaghetti western degli anni ’60, tra cui “Il buono, il brutto e il cattivo” e “C’era una volta il West” all’acclamato “The Mission” e “Nuovo Cinema Paradiso”.

È stato nominato sei volte agli Oscarper Days of Heaven, The Mission, The Untouchables,“Bugsy, Malena e The Hateful Eight, vincendo per l’ultimo di questi – e nel 2006 l’Academy of Motion Picture Arts & Sciences gli ha consegnato un Oscar onorario per “il suo magnifico e poliedrico contributo all’arte della musica per i film”. Fu il secondo compositore nella storia dell’Oscar a ricevere un premio onorario per questo merito.

