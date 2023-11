Enock Barwuah e Giorgia Migliorati hanno subito voluto allargare la famiglia: la nascita è prevista a febbraio!

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati si preparano ad accogliere la gioia della genitorialità nel prossimo mese di febbraio. L’annuncio della gravidanza è stato condiviso con entusiasmo attraverso i loro canali social, accompagnato dalla rivelazione che il nascituro sarà un maschietto, svelato con un festoso gender reveal.

Durante un’intervista al magazine Chi, la coppia ha condiviso la loro profonda convinzione di voler costruire una famiglia fin dai primi momenti della loro relazione.

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati al gender reveal (Foto da Instagram)

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati parlano di gravidanza e futuro

Ad aprire il discorso è il calciatore stesso, che condivide con il settimanale il suo desiderio di diventare padre e il dialogo aperto che ha avuto con Giorgia in proposito. Un giorno, tornando a casa, è stato sorpreso dalla notizia più emozionante della sua vita:

“Ho sempre desiderato diventare padre e ho condiviso apertamente questo sogno con Giorgia. Diventare genitori è una decisione importante, ma dopo il nostro matrimonio sentivamo il desiderio di espandere la nostra famiglia. Alla fine di agosto, ho scoperto che lei aspettava un bambino. Tornando a casa, ho trovato un biglietto sulla porta del mio studio: ‘Attenzione: liberare la stanza. Il bebè sta arrivando. Ciao papà. Hai nove mesi di tempo’. In quel momento, sono scoppiate le lacrime.”

La scelta di avere un figlio oggi può sembrare audace, ma Enock sottolinea di non avere mai avuto dubbi sulla decisione: “Il mondo non è facile da affrontare, è vero. Tuttavia, portare al mondo una nuova vita è un messaggio di speranza, e coloro che hanno la possibilità devono diffondere quella speranza.” Giorgia Migliorati condivide lo stesso entusiasmo: “Dopo le nozze, abbiamo subito desiderato espandere la nostra famiglia. Non abbiamo mai avuto dubbi al riguardo.”

Gli obiettivi per il loro primo figlio

La notizia, anzitutto condivisa in famiglia prima di approdare sui social, ha portato con sé un’aneddoto divertente: la sorpresa che l’ex partecipante al Grande Fratello voleva riservare a suo fratello Mario Balotelli è stata svelata prima del tempo. “Avevo in mente di fargli una sorpresa… Lo ho chiamato, gli ho chiesto di venire a casa per un caffè, ma appena è entrato senza neanche salutare mi ha fulminato con: ‘La Giorgia è incinta, giusto?’ Sorpresa rovinata“, ha raccontato scherzando.

La coppia si prepara a dare il benvenuto al loro piccolo attorno a febbraio, e Giorgia Migliorati riflette sui mesi di gravidanza: “Ogni giorno sento un cambiamento, divento sempre più consapevole, sempre più mamma. Sono cresciuta in una famiglia che mi ha permesso di prendere decisioni autonomamente, e voglio essere lo stesso per mio figlio.”

Enock, proiettando i suoi pensieri sulla paternità, esprime i suoi desideri: “La mia infanzia è stata complicata. Ma la vita mi ha dato una seconda possibilità. Per il mio bambino, vorrei che non gli mancasse nulla, proprio come a me, nonostante tutto, non è mai mancato.”