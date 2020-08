Enola Holmes: ecco il primo teaser del film Netflix con Millie Bobby Brown

Grazie a Netflix possiamo mostrarvi il primo teaser, oggi diffuso, di Enola Holmes, il film di prossimo arrivo basato sulla saga di romanzi “Enola Holmes Mysteries” realizzati da Nancy Springer.

La pellicola, come sappiamo, vedrà come protagonista Millie Bobby Brown nel ruolo della sorella di Sherlock Holmes, che comparirà anch’esso interpretato da Henry Cavill.

Qui sotto potete ammirare il teaser:

Enola Holmes è un film di genere giallo del 2020, diretto da Harry Bradbeer, con Millie Bobby Brown e Henry Cavill. Distribuito da Netflix.

Nel cast Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin, Helena Bonham Carter, Adeel Akhtar, Frances de la Tour, Fiona Shaw, Louis Partridge, Jay Simpson e Burn Gorman.

Enola Holmes segue la storia di Enola Holmes, ribelle e intelligente ragazzina di quattordici anni, sorella minore di Sherlock Holmes, il celebre investigatore inglese.

La storia inizia quando nel giorno del compleanno di Enola, sua madre scompare misteriosamente nel nulla. La ragazza è molto preoccupata, mentre i suoi due fratelli Sherlock e Mycroft, sono convinti che la donna si sia allontanata volontariamente da casa. Enola, non potendo quindi contare sull’aiuto dei suoi due fratelli, si mette da sola sulle tracce della madre. Alcuni indizi ritrovati, la portano a pensare che la donna sia fuggita per non sottostare alle restrizioni della società vittoriana, lasciandosi i suoi figli alle spalle. Mycroft, il fratello maggiore dei tre, rimasto quindi senza genitori, non ha intenzione di prendersi cura di Enola e la costringe ad andare in collegio. La giovane e determinata ragazza vuole però essere libera, proprio come la madre e scappa così verso Londra. Una volta arrivata in città, Enola ne rimane totalmente affascinata. Incontrerà diversi personaggi e si imbatterà nei suoi primi casi da risolvere, ritrovandosi anche nel bel mezzo di una cospirazione che potrebbe alterare per sempre il corso della storia politica. Tutto questo mentre cercherà di fuggire da qualsiasi tentativo da parte dei fratelli di trovarla e riportarla a casa.

Il film uscirà nel 2020.

