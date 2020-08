Enola Holmes: ecco il primo trailer del film con Millie Bobby Brown ed Henry Cavill

Il trailer di Enola Holmes di Netflix vede Millie Bobby Brown rompere la quarta parete e correre in tondo attorno allo Sherlock di Henry Cavill.

Il film, basato sulla serie di libri di Nancy Springer, è una versione diversa dei classici racconti di Sherlock Holmes, che si concentrano invece sulla sorella minore Enola, interpretata dalla Brown, star di Stranger Things. Verrà rilasciato sul servizio di streaming il 23 settembre e vede nel cast anche Helena Bonham Carter nei panni della signora Holmes, Sam Claflin nei panni del fratello maggiore Mycroft e Louis Partridge nei panni del giovane Lord Tewksbury.

Nonostante alcune polemiche su Enola Holmes, con i proprietari dei diritti delle storie di Sir Arthur Conan Doyle che hanno fatto causa a Netflix per aver dato vita ad uno Sherlock “troppo carino”, la macchina marketing del film è aumentata di potenza prima della sua uscita.

Un breve teaser trailer è stato rilasciato poco più di una settimana fa, offrendo al pubblico la prima occhiata a Brown in azione nei panni dell’eroina titolare. E solo un giorno dopo il primo poster è stato rilasciato, rivelando la data di uscita e dando un po’ di spazio al cast di supporto, tra cui Adeel Akhtar e Susan Wokoma.

Oggi quindi vi riveliamo il primo trailer integrale:

Enola Holmes è un film di genere giallo del 2020, diretto da Harry Bradbeer, con Millie Bobby Brown e Henry Cavill. Distribuito da Netflix.

Enola Holmes segue la storia di Enola Holmes, ribelle e intelligente ragazzina di quattordici anni, sorella minore di Sherlock Holmes, il celebre investigatore inglese.

La storia inizia quando nel giorno del compleanno di Enola, sua madre scompare misteriosamente nel nulla. La ragazza è molto preoccupata, mentre i suoi due fratelli Sherlock e Mycroft, sono convinti che la donna si sia allontanata volontariamente da casa. Enola, non potendo quindi contare sull’aiuto dei suoi due fratelli, si mette da sola sulle tracce della madre. Alcuni indizi ritrovati, la portano a pensare che la donna sia fuggita per non sottostare alle restrizioni della società vittoriana, lasciandosi i suoi figli alle spalle. Mycroft, il fratello maggiore dei tre, rimasto quindi senza genitori, non ha intenzione di prendersi cura di Enola e la costringe ad andare in collegio. La giovane e determinata ragazza vuole però essere libera, proprio come la madre e scappa così verso Londra. Una volta arrivata in città, Enola ne rimane totalmente affascinata. Incontrerà diversi personaggi e si imbatterà nei suoi primi casi da risolvere, ritrovandosi anche nel bel mezzo di una cospirazione che potrebbe alterare per sempre il corso della storia politica. Tutto questo mentre cercherà di fuggire da qualsiasi tentativo da parte dei fratelli di trovarla e riportarla a casa.

Il film uscirà il 23 settembre 2020.

