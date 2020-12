Epic Games Store: la temperatura della CPU aumenta a causa di un Bug

Nonostante Epic Games stia regalando un gioco al giorno(oggi è il turno di Torchlight 2) sembra che il suo store ufficiale stia dando qualche problema agli utenti che lo hanno installato sui propri PC.

Tramite le numerose segnalazioni reperibili su Reddit, il launcher proprietario dei creatori di Fornite, sembra che occupi un quantitativo eccessivo delle risorse della CPU, provocando in questo modo un aumento insolito della temperatura del processore, questo problema riguarda in particolare i processori targati AMD Ryzen. Epic Games non è rimasta a guardare e ha già pubblicato un hotfix risolutivo, ma quest’ultimo sembra non aver posto rimedio alla questione.

Sempre su Reddit, un utente afferma che la temperatura della sua CPU AMD Ryzen 7 5800X scende da 50 °C a 37 °C dopo aver chiuso il launcher di Epic Games Store. Questa problematica è stata riscontrata anche da HotHardware su un processore AMD Ryzen 9 5950X raffreddato a liquido. Durante alcuni test, i gestori del sito hanno notato che l’applicazione stava scambiando dati ad intervalli regolari con 22 differenti server, indipendentemente dal suo stato, minimizzato, in background o in sovrimpressione. Insomma, una bella gatta da pelare per Epic Games ma siamo sicuri che risolverà il tutto in tempi brevi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...