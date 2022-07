Eragon: Disney+ adatterà la saga di Christopher Paolini in una serie

Fresco dell’annuncio che la Disney adatterà The Graveyard Book, sembra che lo studio adatterà un altro amato pezzo di letteratura per ragazzi. Eragon, un romanzo di Christopher Paolini, è attualmente in fase di sviluppo per la piattaforma di streaming, secondo Variety.

Eragon, originariamente pubblicato nel 2002, ha segnato l’inizio di una serie di quattro libri, chiamata collettivamente “The Inheritance Cycle”. La serie televisiva sarà basata su questi libri. Paolini è associato come co-sceneggiatore e co-showrunner, in una mossa simile a quella che Disney+ sta facendo con Rick Riordan e la serie di Percy Jackson.

Lo studio è alla ricerca di un altro scrittore e showrunner per lavorare al fianco di Paolini, poiché questa sarà la sua prima incursione nella scrittura per la televisione. La serie sarà prodotta da Bert Salke sotto il marchio Co-Lab 21 e in collaborazione con 20th Television. Al momento, i dettagli aggiuntivi sono scarsi. Non è noto se la serie seguirà le orme di Percy Jackson, adattando un libro per stagione o se la storia prenderà una nuova direzione.

Questa mossa di Disney+ seguirà la tendenza di adattare romanzi YA per lo streaming, qualcosa che è diventato più comune dopo A Series of Unfortunate Events di Netflix, basato sulla serie di libri di Lemony Snicket. Disney+ ha già iniziato a sfornare proprietà da romanzi YA, tra cui The Mysterious Benedict Society e i prossimi spettacoli basati su The Spiderwick Chronicles e Percy Jackson and the Olympians, che dovrebbe debuttare sullo streamer nel 2024.

