Eric Kripke afferma che lo spin-off di The Boys di prossimo arrivo è ispirato ai G-Men presenti nei fumetti

Lo spin-off di The Boys di prossimo arrivo è ispirato ai G-Men, una parodia degli X-Men della Marvel presente nella serie a fumetti.

Basata sui fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson con lo stesso nome, The Boys di Amazon è diventata una delle maggiori attrattive del servizio di streaming. Lo spettacolo segue i Boys, un gruppo che è stato offeso dai Super, mentre tentano di abbattere la Vought International, il conglomerato multimiliardario famoso per aver fondato I Sette e gestito supereroi con licenza.

La prima stagione ha rivelato che la Vought, guidata da Frederick Vought, ha sperimentato su bambini per sviluppare il Composto- V, la sostanza responsabile dei poteri. All’insaputa del grande pubblico (fino alla seconda stagione), alla maggior parte dei Super viene iniettato il farmaco quando sono bambini e poi sviluppano le loro capacità nel tempo. L’approccio satirico dei ragazzi alla corruzione aziendale / politica attraverso il genere dei supereroi si è dimostrato ancora più popolare tra il pubblico nella sua seconda stagione.

Amazon ha già accelerato la produzione dello spinoff basata sull’unico college americano per supereroi gestito dalla Vought. Come la serie di punta, lo spinoff sarà classificato come R ed esplorerà i Super in tempesta ormonale mentre competono per contratti che “salvano” le città in tutto il paese.

Lo showrunner di The Boys, Eric Kripke, ha parlato con TheWrap della prossima serie spinoff. Kripke, che sarà il produttore esecutivo dello spinoff insieme a Seth Rogen, Evan Goldberg e Craig Rosenberg, ha espresso il desiderio che lo spettacolo dia uno sguardo risoluto alla realtà (non diversamente da The Boys) della vita e dei problemi del college ma, ovviamente, con i supereroi. Ha anche rivelato che lo spettacolo senza titolo sarà vagamente basato su un gruppo presente nella serie a fumetti di Ennis e Robertson, una parodia degli X-Men, noti come G-Men.

“Direi che è vagamente ispirato a un elemento dei fumetti, ovvero i G-Men. Parte dei G-Men è una specie di esperienza educativa e universitaria. E l’abbiamo usato solo come punto di partenza, un po’ similmente a The Boys, dove in un certo senso prendiamo un’idea iniziale e poi la seguiamo nella nostra strana direzione.”

Nei fumetti, un uomo di nome John Godolkin (una parodia di Charles Xavier AKA Professor X) rapisce i bambini e li porta in una scuola segreta nello stato di New York. Mentre è lì, dà loro iniezioni di Composto-V finché non sviluppano superpoteri o muoiono.

Coloro che sopravvivono ricevono la massima ricchezza finché mantengono i segreti dei G-Men. Detto questo, vengono anche molestati e educati ad abbracciare una forma estrema di edonismo. Vought-American alla fine commercializza i G-Men come i reietti degli eroi, rendendoli il gruppo più redditizio della divisione.

Il pilot dello spinoff, che è stato scritto da Rosenberg, non assomiglierà più di tanto alle origini dei G-Men dei fumetti. Tuttavia, potrebbe implementare personaggi satirici (come una versione di Wolverine) e sarà tanto oscuro quanto mette alla prova i confini fisici, morali e sessuali degli studenti superpotenti.

Non sembra esserci ancora alcun piano per un crossover della serie direttamente con The Boys, ma alla fine potrebbe fornire origini a gruppi più giovani come Young Americans o Teenage Kix (che sono stati introdotti nello spettacolo principale). Indipendentemente da ciò, ci sono molte parodie oltraggiose dai fumetti per gli scrittori da cui trarre ispirazione o da presentare.

