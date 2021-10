Eric Kripke afferma che non userà mai più pistole a salve su set di The Boys

Lo showrunner di The Boys dice che non userà mai più armi a salve dopo che un direttore della fotografia è stato ucciso giovedì sul set di un film di Alec Baldwin.

La direttrice della fotografia Halyna Hutchins è morta dopo essere stata colpita e uccisa quando Baldwin ha scaricato un’arma da fuoco caricata impropriamente dal gruppo di attrezzisti, sul set del film Rust nel New Mexico. Indagini sono state fatte sul set e potete trovare le informazioni qui.

Qui sotto il post:

Someone hurt or killed on my set is my worst nightmare. Sending love to Halyna Hutchins' family, @JensenAckles, cast & crew of "Rust." I'm so sorry. In her memory, a simple, easy pledge: no more guns with blanks on any of my sets ever. We'll use VFX muzzle flashes. Who's with me?

— Eric Kripke (@therealKripke) October 22, 2021