Ernest Cline rivela i dettagli della trama di Ready Player Two al NYCC

I dettagli della trama di Ready Player Two di Ernest Cline sono stati accuratamente nascosti, fino ad ora.

L’autore, co-produttore e co-sceneggiatore di Ready Player One ha rivelato i dettagli questa mattina al New York Comic Con in un panel moderato da Wil Wheaton; i dettagli li potete leggere di seguito. Il tanto atteso sequel uscirà in edizioni con copertina rigida, ebook e audio il 24 novembre negli Stati Uniti e nel Regno Unito, seguito dalla pubblicazione in più di 50 paesi.

Il primo romanzo segue un giovane ragazzo Wade, che vive in un parcheggio per roulotte nel futuro. Tuttavia, la maggior parte dei suoi giorni è collegato al mondo dei giochi di realtà virtuale noto come Oasis, dove ha molti amici. Quando il creatore di OASIS muore, lancia una sfida agli utenti del mondo per trovare il suo Easter Egg, che darà al cercatore la sua fortuna e il controllo del suo mondo. Il romanzo intreccia molti riferimenti a famosi film degli anni ’80 e ’90. Steven Spielberg si è subito dedicato al romanzo, vedendo come il libro rendesse omaggio appassionato alla sua opera, e ha realizzato il film per la Warner Bros. nel 2018, che ha incassato 582,8 milioni di dollari nel mondo.

Durante il panel, Cline improvvisamente ha inviato un’e-mail a Wheaton con i dettagli sul posto e gli ha chiesto di fare l’onore di leggerli ad alta voce affinché tutti potessero ascoltarli. Wheaton ha condiviso i dettagli con i lettori per la prima volta anche se li ha scoperti lui stesso. A quanto pare Wheaton narrerà l’audiolibro.

Qui sotto la descrizione della trama tradotta da noi:

“Giorni dopo aver vinto il contest del fondatore di OASIS, James Halliday, Wade Watts fa una scoperta che cambia tutto.

Nascosto nel cavaeu di Halliday, in attesa che qualcuno lo trovasse, giace una tecnologia molto avanzata che cambierà ancora una volta il mondo e renderà OASIS un milioni di volte più spettacolare – e creerà dipendenza – oltre i sogni più sfrenati di Wade.

Con questa scoperta arriva anche un nuovo indovinello, una nuova avventura, un ultimo easter egg da Halliday, che nasconde un misterioso premio.

E un inaspettato, potente in modi assurdi, e pericolo nuovo rivale aspetta, uno che è disposto ad uccidere milioni di persone pur di ottenere ciò che vuole. La vita di Wade ed il futuro di OASIS sono di nuovo in pericolo, ma questa volta lo è anche il destino dell’umanità.

Amabilmente nostalgico e sensazionalmente originale come solo Ernest Cline poteva svilupparlo, Ready Player Two ci porta in una nuova storia immaginaria, divertente, ricca d’azione e d’avventura attaverso il mondo virtuale, e ci catapulta nel futuro ancora una volta.”

Ready Player One ha trascorso oltre 100 settimane nell’elenco dei bestseller del New York Times ed è stato il primo libro a raggiungere il primo posto in formato cartaceo, ebook e audio. È stato inserito nella lista dei “Best of” in tutto il mondo, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’Alex Award, ed è stato votato come uno dei 100 libri più amati d’America di tutti i tempi in The Great American Read della PBS.

Cline ha parlato con Wheaton delle sue ispirazioni per Ready Player One, di come sia cresciuto povero in un parcheggio per roulotte tipo il suo protagonista Wade. Cline ha lavorato nel supporto tecnico per perseguire la scrittura.

“Se non avessi avuto quelle esperienze, non sarei mai stato in grado di scrivere il libro”, ha detto Cline. “Qualcosa che condivido con gli scrittori che sentono di non fare quello che vogliono, è attingere a tutto ciò che sta accadendo nella tua vita perché quelle sono vere esperienze che possono aiutarti a cambiare la tua vita. Forse stai vivendo queste esperienze per un motivo.”

In un altro pensiero pieno di speranza sul 2020, Cline ha detto, “tutti questi artisti e creativi in ​​quarantena creeranno un mucchio di opere d’arte che cambieranno il mondo. Ecco cos’è l’arte, è creare qualcosa di bello con le parti negative della vita. Questo è quello che stavo cercando di fare con Ready Player One e Ready Player Two“.

