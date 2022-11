Escape From New York: il collettivo di registi Radio Silence dirigerà il reboot del film di Carpenter

Dopo una serie di progetti di alto profilo, il collettivo di registi Radio Silence ha apparentemente trovato il suo prossimo film.

Radio Silence – i cui veri nomi sono Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, insieme al produttore Chad Villela – dirigerà il tanto atteso riavvio del classico d’azione del 1981, Escape From New York, originariamente diretto dal maestro dell’horror John Carpenter.

Il trio dovrebbe anche produrre insieme ai partner Andrew Rona e Alex Heineman di The Picture Company. Carpenter tornerà anche a svolgere un ruolo fondamentale nel riavvio, in qualità di produttore esecutivo. The Picture Company ha un accordo generale con StudioCanal, la società che detiene i diritti del film originale. Sebbene siano stati rilasciati pochi dettagli aggiuntivi, e certamente nessun cast è stato annunciato, secondo quanto riferito, la ricerca di uno sceneggiatore è attualmente in corso.

Il film originale Escape From New York vedeva Kurt Russell nei panni di Snake Plissken, un burbero e incallito soldato delle forze speciali che deve salvare il Presidente degli Stati Uniti da una Manhattan infestata dal crimine che è stata trasformata in una prigione di massima sicurezza.

Il film ha visto l’ingresso di un cast corale di icone cinematografiche della fine degli anni ’70, con Ernest Borgnine, Lee Van Cleef, Donald Pleasence e Isaac Hayes, tra gli altri. Resta da vedere dove il film in uscita porterà la storia, anche se questo non è il primo tentativo di riavviare Escape From New York – New Line Cinema ha tentato di sviluppare un remake nel 2007, anche se il progetto non è mai decollato.

