Estraneo a Bordo: ecco il trailer del nuovo film sci-fi con Anna Kendrick

L’esplorazione dello spazio da parte di Netflix continua dopo The Cloverfield Paradox, Away e The Midnight Sky, con il thriller di prossima uscita, Stowaway (tradotto in italiano come Estraeno a Bordo), con Anna Kendrick, Toni Collette, Daniel Dae Kim e Shamier Anderson.

Il film proviene dallo sceneggiatore e regista Joe Penna, che ha dimostrato la sua buona capacità di dirigere thriller con il film Arctic, con le cast Mads Mikkelsen. Stowaway vede un ensemble di quattro persone nei panni degli astronauti a bordo di un’astronave diretta verso Marte. L’unico problema è che sulla nave c’è solo ossigeno sufficiente per tre persone.

QUi sotto potete vedere il trailer:

E qui sotto in lingua originale:

La sinossi ufficiale di Netflix per Stowaway recita: “Durante una missione su Marte, un clandestino finito a bordo per caso provoca involontariamente danni ingenti ai sistemi di supporto vitale dell’astronave. Con risorse in rapido declino e lo spettro della fine che incombe, l’equipaggio è costretto a prendere una decisione impossibile“.

“Non avevo mai letto niente del genere”, ha detto recentemente Collette a Entertainment Weekly riguardo alla sua decisione di aderire al progetto Netflix. “È progetto dove i personaggi sono confinati, ma le domande poste, morali e non, sono vaste e del tutto aperte… in definitiva si tratta di comunità, sopravvivenza e sacrificio. Chi non può identificarsi con questo in questo momento?”

Il personaggio della Kendrick è il ricercatore medico dell’astronave diretta verso Marte. Collette interpreta il comandante della nave, mentre Kim interpreta un biologo. Anderson, meglio conosciuto per i ruoli in “Love Jacked” e “Wynonna Earp” o il clandestino.

Stowaway uscirà a livello mondiale il 22 aprile su Netflix.

Mi piace: Mi piace Caricamento...