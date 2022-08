Eternals 2: Patton Oswalt sembra essersi lasciato sfuggire dettagli sul sequel

Dire che Eternals era molto atteso prima del suo rilascio sarebbe un eufemismo. Questa epopea del MCU ha avuto un cast pieno di superstar e un regista premio Oscar dietro la macchina da presa. Quindi, quando il film è uscito con recensioni mediocri, c’è stata molta confusione.

Al momento del rilascio, Eternals è stato rapidamente spazzato via come una piccola delusione per il MCU. La narrativa che abbraccia la storia non ha colpito proprio come alcuni pensavano, e i cattivi del film si sono rivelati un po’ deludenti per alcuni.

Quindi la prospettiva di un Eternals 2 sembrava dubbia a molti. Anche se il film ha introdotto alcuni nuovi personaggi interessanti nei suoi momenti finali (Starfox di Harry Styles e Pip the Troll di Patton Oswalt), con il passare del tempo è sembrato meno probabile che un seguito di Eternals sarebbe mai accaduto… fino ad ora!

In un’apparizione al The Today Show, l’attore di Eternals, Patton Oswalt, sembra essersi lasciato sfuggire che un sequel di Eternals dei Marvel Studios è in lavorazione, con Chloé Zhao che tornerà come regista.

Parlando con Al Roker, Oswalt ha condiviso pubblicamente l’annuncio che “ci sarà un sequel di Eternals” e “Chloe Zhao lo dirigerà”.

“Hanno annunciato che ci sarà un sequel di Eternals, Chloe Zhao lo dirigerà. Quindi si spera che ci saranno più avventure di Starfox e Pip”.

Il film Marvel Studios Eternals segue un gruppo di eroi sovrumani che ha protetto la Terra fin dall’alba dell’umanità. Quando mostruose creature chiamate Devianti, ritenute scomparse da tempo, ritornano misteriosamente, gli Eterni devono riunirsi per difendere l’umanità ancora una volta.

Il cast del film comprende Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Brian Tyree Henry, che interpreta l’intelligente inventore Phastos; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh. Kit Harington interpreta Dane Whitman, mentre Salma Hayek interpreta la leader saggia e spirituale Ajak e Angelina Jolie veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena.

Il film è diretto da Chloé Zhao e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Kevin de la Noy sono i produttori esecutivi. Il soggetto è di Ryan Firpo & Kaz Firpo, mentre la sceneggiatura è firmata da Chloé Zhao e Chloé Zhao & Patrick Burleigh e Ryan Firpo & Kaz Firpo.

