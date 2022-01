Eternals 2: una teoria immagina un modo in cui Thanos potrebbe tornare

Con Eternals appena uscito su Disney+, tutti possono ora guardare l’eccellente aggiunta di Chloé Zhao al Marvel Cinematic Universe. Il film introduce una manciata di nuovi concetti davvero audaci, dalla storia dei Celestiali agli stessi personaggi titolari. Per non parlare del set-up per il personaggio interpretato da Kit Harington.

In effetti, il film apre più porte per il futuro rispetto alla maggior parte dei film della Infinity Saga. In particolare una scena, la seconda sequenza post-credits, anticipa la formazione di una squadra composta dal Cavaliere Nero di Harington e il Blade di Mahershala Ali. Poi c’è Arishem che avverte del suo ritorno sulla Terra per il giudizio, qualcosa che potrebbe portare a un nuovo adattamento di Galactus.

Molti fan potrebbero obiettare però che la sequenza più significativa che Eternals mostra sia quella in cui è stato introdotto l’Eros di Harry Styles. Il personaggio può essere visto debuttare nella prima scena post-credits mentre si teletrasporta nel Domo insieme al Pip the Troll di Patton Oswalt. Al suo arrivo, il nuovo Eterno fa un annuncio interessante: è il fratello di Thanos, il Titano Pazzo che ha spazzato via metà della vita per metà di un decennio.

A novembre, il co-sceneggiatore di Eternals, Kaz Firpo, ha parlato con The Direct e ha detto che, secondo lui, non c’è “alcun modo” di produrre sequel di Eternals senza che il Thanos di Josh Brolin faccia almeno un’apparizione.

“Credo che non ci sia modo che tu possa fare Eternals 2 e 3 senza mostrare in qualche modo il signor Brolin.”

Questo fa sorgere la domanda: come potrebbe Josh Brolin tornare nei panni di Thanos nel potenziale sequel? Il primo e più ovvio ruolo che il Titano Pazzo potrebbe interpretare è in un retroscena di Eros. Ciò potrebbe aggiungere nuovi livelli di informazioni su uno dei personaggi più importanti del MCU, insieme a suo fratello appena introdotto, ovviamente.

Il pubblico sa che Thanos viene da Titano. Conoscono il destino del pianeta e il suo ruolo grazie alla breve spiegazione presente nel monologo di Avengers: Infinity War, eppure non si sa cosa sia successo in più. Come è collegato agli Eterni? Tutto questo potrebbe essere esplorato mentre la storia tenta di dare più contesto a Eros, il nuovo personaggio a cui verrà data più attenzione in futuro. Il pubblico non ha idea di chi sia o cosa voglia. Qualunque siano le sue motivazioni, tutto deve avere un legame con suo fratello, una relazione che proclama con orgoglio ovunque vada.

Tutti questi scorci nel retroscena di Starfox potrebbero anche servire a dare corpo alle motivazioni di Thanos viste negli ultimi due film degli Avengers, ma anche dare forma ad una delle cose che i Celestiali hanno affermato di aver fatto più volte, resuscitare gli Eterni per installarli in un nuovo pianeta.

E se il seguito dell’epopea cosmica di Chloé Zhao fosse l’occasione perfetta per aprire la strada al ritorno di Thanos sul piano dei vivi? Innanzitutto, occorre esplorare l’idea se lui e suo fratello siano esseri sintetici o biologici, partendo dal presupposto che anche Thanos sia un Eterno, stando alla sua origin story dei fumetti. Non importa cosa finirà per essere, l’idea del ritorno di Thanos potrebbe starci. La funzione stessa degli Eterni è di servire ad uno scopo, venir uccisi e poi tornare per aiutare un nuovo pianeta a svilupparsi. Se Thanos è sintetico, Arishem o qualcun altro potrebbe ricrearlo nella World Forge. Se è organico, probabilmente si potrebbe ugualmente, ma sarebbe più complicato e necessiterebbe di una spiegazione in più.

Potrebbe ciò portare ad Thanos che desidera lusingare la morte, invece di quello già visto dalle idee malthusiane?

