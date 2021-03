Eternals: alcune t-shirt mostrerebbero il look dei Celestiali e dei Devianti nel film

Anche se Avengers: Endgame ha portato il Marvel Cinematic Universe a livelli completamente nuovi, Eternals di Chloe Zhao รจ proprio dietro l’angolo e promette di fare lo stesso per l’universo cinematografico, se non di piรน, data l’artista di talento che c’รจ dietro.

Leggi anche: Chloรฉ Zhao e il grosso rischio che la Marvel ha corso nel dare vita a questo film

Sappiamo poco del film in arrivo, a parte il fatto che sia Zhao che lo stesso Kevin Feige hanno detto che รจ uno dei progetti piรน rischiosi che la Marvel abbia mai realizzato. Uno di questi rischi include l’introduzione dei Celestiali, una razza spaziale di antichi alieni responsabili della creazione sia degli Eterni che dei loro avversari, i Devianti.

Dal momento che il film doveva giร uscire lo scorso novembre, c’รจ stato un flusso costante di “fughe di notizie” attraverso il settore dei prodotti di consumo in continua crescita della The Walt Disney Company. Una di queste rivelazioni proviene da una nuova linea di t-shirt con design che sembrano riportare Eson the Searcher, il Celestiale introdotto per la prima volta in Guardiani della Galassia nel 2014.

Come suggeriscono i design delle t-shirt, il personaggio non รจ Eson ma invece, Arishem il giudice. E in un secondo tweet potete anche dare un’occhiata a quello che potrebbe essere il look dei Devianti.

Potete dare un’occhiata qui sotto:

Eternals รจ un film di supereroi americano di prossima uscita basato sull’omonima run a fumetti della Marvel Comics. Prodotto da Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, รจ destinato a essere il 26ยฐ film del Marvel Cinematic Universe (MCU).

Il film รจ diretto da Chloรฉ Zhao e scritto da Kaz e Ryan Firpo. รˆ interpretato da un cast corale che includ Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Gemma Chan, e Barry Keoghan. Nel film, gli Eterni, che si sono nascosti per migliaia di anni, devono riunirsi per proteggere la Terra dai loro nemici, i Devianti.

Nell’aprile 2018, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato che un film basato sugli Eterni aveva iniziato lo sviluppo, con Kaz e Ryan Firpo assunti per scrivere la sceneggiatura del progetto a maggio. Alla fine di settembre, la Marvel ha assunto Zhao per dirigere il film. Per interpretare gli Eterni รจ stato assunto un cast diversificato, che include la prima rappresentazione dei Marvel Studios di un supereroe LGBTQ. Le riprese principali sono iniziate a luglio 2019, con Zhao in grado di usare il suo stile e filmare piรน in loco che in studio rispetto ai precedenti film dei Marvel Studios. Le riprese sono continuate fino a febbraio 2020, con location tra cui i Pinewood Studios, Londra e Oxford in Inghilterra, oltre alle Isole Canarie.

Eternals uscirร negli Stati Uniti il โ€‹โ€‹5 novembre 2021, come parte della Fase Quattro del MCU.

Mi piace: Mi piace Caricamento...