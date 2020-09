Eternals: Chloe Zhao attribuisce a Feige e alla Marvel il merito di voler correre dei rischi

The Hollywood Reporter ha pubblicato un nuovo profilo sulla regista di Eternals, Chloe Zhao, con commenti sia della regista che del presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige. Il boss della casa delle idee descrive il tono di Zhao come “affascinante” e rivela che “francamente uno dei motivi per cui siamo andati avanti con il film è stato a causa della visione che ci ha portato“.

La regista ha continuato spiegando che “ho radici nei manga così profonde e forti. Ho portato un po’ di questo stile in Eternals. E non vedo l’ora di spingere di più su quel matrimonio tra Oriente e Occidente“. Zhao aveva anche grandi ambizioni per il suo film Marvel. “Quanto più lontano e più grande possiamo andare dopo [Avengers:] Endgame? Perché non sto facendo il film solo come regista. Lo sto facendo come una fan“.

Nonostante alcuni registi si siano scontrati con i Marvel Studios in passato, Zhao racconta che la libertà che ha ricevuto per filmare Eternals era esattamente quello che voleva, e attribuisce a Feige e alla compagnia il merito di voler correre dei rischi e fare qualcosa di diverso. Questo ovviamente include la prima relazione LGBTQ del MCU.

Questo “è sempre stato in qualche modo inerente alla storia e alla composizione dei diversi tipi di Eterni“, secondo Feige. “Penso che sia estremamente ben fatto e non vedo l’ora che il livello di inclusione nei nostri film futuri diventi meno un argomento“. Il film vanta anche un cast diversificato e questo è stato importante per Zhao per una serie di motivi quando ha deciso di affrontare questa storia.

“Volevo che riflettesse il mondo in cui viviamo”, dice. “Ma volevo anche mettere insieme un cast che sembrasse un gruppo di disadattati. Non volevo degli atleti. Volevo che alla fine del film uscissi dalla sala senza pensare: ‘Questa persona è di questa etnia, quella persona è quella nazionalità’. No. Voglio che te ne tu esca pensando: ‘Questa è una famiglia’. Non pensi a ciò che rappresentano. Li vedi come individui.”

Con Eternals posticipato al 2021, la speranza è che vedremo un trailer prima della fine dell’anno.

