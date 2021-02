Eternals: Chloé Zhao e il grosso rischio che la Marvel ha corso nel dare vita a questo film

I Marvel Studios sono tornati ad accendere i riflettori dell’intrattenimento in grande stile nel 2021 grazie all’inizio della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. A partire da WandaVision su Disney +, altri cinque spettacoli e quattro film arriveranno nei prossimi dodici mesi, inclusi alcuni che hanno già accumulato un sacco di clamore.

Uno dei progetti più pubblicizzati al momento è Eternals, che ha completato le riprese qualche tempo fa ma ha dovuto affrontare diversi ritardi grazie per via della pandemia in corso. Con uno dei cast più estesi e il brusio che circonda il suo rilascio, è sicuro dire che l’epopea della regista Chloé Zhao ha delle grandi aspettative ad essa collegate.

Inoltre, insieme a quelle aspettative, la regista ha recentemente rivelato che anche questo comporta molti rischi. In una recente intervista con Digital Spy, Chloé Zhao ha parlato di come i Marvel Studios “abbiano corso un grosso rischio” nel dare vita a questo film.

“Beh, penso che sia così noioso che alzerai gli occhi al cielo, ma penso che la Marvel, penso che questo film sia molto…. penso che abbiano corso un grosso rischio. Penso che vi sorprenderanno. Lo spero.”

Nello specifico, Zhao ha spiegato come la Marvel abbia corso il rischio sapendo che lei e il suo team volevano girare sul set reali con grandangoli in modo da ottenere successivamente un’ottima base su cui aggiungere gli effetti visivi.

“Penso che questo sia il motivo per cui la Marvel ha preso il rischio di farci girare su posti reali, perché girare con obiettivi grandangolari influenza il modo in cui realizzi gli effetti visivi. Influisce sul modo in cui crei le sequenze d’azione. C’è molto che sembrerà diverso e avrà un aspetto diverso. Abbiamo girato principalmente in esterni, quindi, ma adoro stare in stage, imparare a conoscere la tecnologia, perché sono cresciuta con i manga. Ho sempre immaginato di voler essere una disegnatrice di manga. Quindi ho sempre immaginato cose che non esistono.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...