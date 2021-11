Eternals: Chloe Zhao ha rivelato di essersi ispirata al Superman di Man of Steel per Ikaris

La regista di Eternals Chloe Zhao ha rivelato di essersi ispirata al Superman di Man of Steel, diretto da Zack Snyder, per la resa del suo Ikaris.

Il nuovo film dei Marvel Studios Eternals è una delle pellicole più singolari della loro offerta cinematografica, e gran parte di questa peculiarità è dovuta alla grande maestria della regista cinese dietro la macchina da presa, vincitrice dell’Oscar per il meraviglioso Nomadland.

Il film è anche degno di nota per i suoi sorprendenti riferimenti ai due supereroi più iconici che la Marvel non possiede: Superman e Batman. Ad esempio, il figlio di Phastos (Brian Tyree Henry) dopo aver incontrato Ikaris (Richard Madden) crede che sia lui sia l’Uomo d’Acciaio, e Gilgamesh nel film fa un riferimento a Batman.

Superman è menzionato negli Eterni, ha chiesto l’intervistatore di cinema.jeuxactu.com, e Chloe Zhao ha risposto semplicemente con un onesto “Lui è quello che vuoi che sia”, ridendo poi. In una sequenza sembra esistere nella cultura pop che permea il mondo Marvel Studios, e alla regista è stato chiesto proprio se Ikaris potesse essere stata l’ispirazione per la creazione del fumetto di Superman all’interno del MCU.

“Sei tu che lo dici, non io! Superman è l’Übermensch, l’uomo supremo, il superuomo, un concetto che esiste in tutte le culture. Di tutte le interpretazioni moderne di Superman, questa è quella che Zack Snyder ha creato in Man Of Steel, ed è quella che mia ha ispirato maggiormente perché si è avvicinato a questo mito in modo autentico e molto reale. Ricordo di aver pensato che sembrasse come Superman diretto da Terrence Malick quando ho visto il trailer. Questo film mi ha lasciato una forte impressione. Ma Ikaris è ovviamente la nostra interpretazione di Superman.”