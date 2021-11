Eternals: Chloe Zhao ha spiegato l’importanza dei set reali per aggiungere realismo agli eventi

La regista di Eternals, Chloe Zhao, ha spiegato perché il film è stato girato in set reali.

Il 26° capitolo del Marvel Cinematic Universe presenta un cast spettacolare che include Richard Madden e Kit Harington, insieme ad Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan e Lia McHugh.

Dopo numerosi ritardi dovuti alla pandemia di COVID-19, il film ha debuttato da pochi giorni in sala. Attualmente detiene una valutazione mediocre su Rotten Tomatoes con il 53%, ma si prevede comunque che incassi oltre $ 75 milioni nel weekend di apertura.

Eternals ruota attorno a degli alieni immortali con lo stesso nome creati dai Celestiali dopo che sono stati costretti a uscire dal loro anonimato per proteggere la Terra dalle loro controparti mortali, i Devianti. Come mostrato nei trailer, il film segue le conseguenze di Avengers: Endgame in seguito alla sconfitta di Thanos da parte dei Vendicatori guidati da Iron Man e Capitan America. L’inversione dello schiocco del Titano Pazzo da parte di Bruce Banner/Hulk innesca un evento noto come “Emersione” di cui ovviamente non vi parleremo.

Zhao è stata recentemente intervistata da THR mentre promuoveva il film, dove ha rivelato perché Eternals è stato girato in luoghi reali rispetto a molti altri film Marvel e come le condizioni naturali hanno contribuito a formare una serie di momenti che creano “un’esperienza immersiva”. La regista ha parlato a lungo di come fosse importante aggiungere un “livello di realismo” agli eventi che si svolgevano nel film, per aiutare a mostrare la “relazione con il pianeta” dei personaggi che hanno camminato “per diverse migliaia di anni” sulla nostra Terra.

“Quando ho presentato il film, abbiamo passato metà del tempo a parlare di cosa e l’altra metà a parlare di come. Questo è molto importante per me. A volte, siamo entusiasti del cosa ma non parliamo del come. Sapevamo che questo il film doveva essere immersivo e sapevamo che doveva esserci un livello di realismo, dall’azione agli Eterni nei periodi storici. Quindi noi, come pubblico, dobbiamo davvero credere che questi alieni immortali abbiano camminato sul pianeta per diverse migliaia di anni. Voglio che il pubblico scopra questi personaggi e il loro rapporto con questo pianeta.”

Secondo Zhao, anche l’illuminazione naturale ha avuto un ruolo nell’aggiungere il realismo che stava cercando. La regista ha anche spiegato come questo ha aiutato gli attori quando si trattava di “interagire con l’ambiente”, poiché voleva che le star apparissero “credibili nei loro abiti” e sembrassero “esistere realmente nell’antica Babilonia”, descrivendolo come “un modo antropologico di catturare i momenti”.

