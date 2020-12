Eternals: Chloe Zhao parla del MCU e del perché ha scelto di dirigere l’adattamento

I cineasti Chloe Zhao e Barry Jenkins si sono incontrati come fanno molti registi indipendenti – nascondendosi nell’angolo di una festa del festival del cinema mentre i loro eroi e altri luminari sbuffavano.

Era il 2017 a Telluride, quando Jenkins tornò al festival per il quale lavorava con un Oscar per il miglior film per “Moonlight”. Lì vide il sensazionale “The Rider” di Zhao.

Anni dopo, entrambi i registi si sono consolidati in una nuova ondata di crossover indie. “Nomadland” di Zhao , uno sguardo ampio su una generazione di abitanti dei furgoni con Frances McDormand, è uno dei primi candidati agli Oscar di quest’anno. Jenkins sta preparando la serie limitata “The Underground Railroad” su Amazon. I due si sono incontrati virtualmente durante il Variety’s Virtual FYC Fest per discutere della costruzione del mondo, dell’autenticità e dei loro enormi progetti Disney “The Eternals ” e il film “The Lion King”.

“[…] Sono cresciuta con i manga”, ha detto Zhao in un intervista lunghissima. “Devo solo dire che non avevamo film quando ero piccolo, non nello stesso modo in cui voi ragazzi avevate accesso ai film. Io avevo solo armadietti e armadietti di manga giapponesi. Li ho divorati. Quello è stato il mio primo amore. Volevo essere un artista manga, ma non ero molto brava a disegnare. Sono stato un fan del MCU negli ultimi dieci anni. Quindi, ho detto che volevo fare un film Marvel e mi è venuto in mente il progetto giusto.

Volevo solo lavorare con quella squadra. La costruzione del mondo è la cosa che preferisco [in riferimento al suo film Nomadland] ecco perché amo Star Wars. C’è un mondo così ricco. Volevo entrare e vedere cosa potevo fare. Posso dargli una svolta pur rimanendo fedele all’essenza? È eccitante per me. Non è poi così diverso dal fatto che io vada nel mondo dei cowboy da rodeo e dica: ‘La mia interpretazione sarà questa’, e al contempo rimanga una collaborazione. Quando c’è la giusta chimica tutto diventa molto eccitante.”