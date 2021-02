Eternals: Chloe Zhao rivela di essersi ispirata a The Revenant per le scene d’azione

Il Marvel Cinematic Universe ospita molti potenti eroi e la lista sta crescendo grazie all’arrivo degli Eterni. Diretto da Chloe Zhao, il prossimo film del MCU introdurrà una nuova squadra di supereroi che esiste già da secoli e sarà interpretata da un cast stellare che include artisti del calibro di Angelina Jolie, Salma Hayek e Richard Madden.

Il capitolo della Fase 4 doveva originariamente uscire nel novembre del 2020, ma la pandemia ha fatto deragliare quei piani. Invece, il film uscirà il 5 novembre 2021, ad un anno intero di distanza dalla sua prima data d’uscita originale. Detto questo, i dettagli della trama di Eternals sono ancora sconosciuti, ma Zhao ha creato scalpore per il film aprendosi attraverso varie interviste. Ora, è emersa un’altra curiosità sul film, che sembra suggerire che il progetto sarà un altro capitolo del MCU ricco di azione.

In un’intervista con The Playlist, la regista di Eternals, Chloe Zhao, ha discusso della sua ispirazione per il prossimo film del MCU. Quando è stato sottolineato che Happy Together di Wong Kar-wai era l’ispirazione per Nomadland, Zhao ha ammesso che c’erano “più film” che hanno ispirato Eternals a causa della “natura della pellicola”, rivelando che The Revenant con Leonardo DiCaprio era uno di questi.

“Beh, ci sono più ispirazioni per Eternals. Ho dovuto assegnarne alcune a causa delle dimensioni del film. Ma penso che per le sequenze d’azione, su cui mi sono divertita davvero tanto lavorando con un team eccezionale, ho creato dei riferimenti a The Revenant.”

La pluripremiata regista ha poi spiegato perché The Revenant è diventato il modello in termini di creazione delle sequenze d’azione per Eternals.

“The Revenant è un film che amo così tanto. E penso che l’abbia così tante volte, che ogni incontro quando guardo alle nostre sequenze d’azione trovo dei rimandi, perché la maggior parte di quelle sequenze sono girate su set reali. E amo il modo in cui quelle scene ti facciano sentire coinvolto in The Revenant. È di certo un film a cui ci ispiriamo. E la Marvel ha davvero, davvero sostenuto quell’idea.”

