Eternals: Chloé Zhao rivela il momento di cui è più orgogliosa del film Marvel Studios

La regista Chloé Zhao è nota per aver realizzato film meravigliosamente umani dove si confonde il confine tra realtà e finzione, tra cui The Rider del 2017 e Nomadland, vincitore di numerosi Oscar lo scorso anno. Quindi probabilmente non è la prima persona che passa alla mente per dirigere un film del Marvel Cinematic Universe.

Eppure, mentre sta ancora facendo i conti con il suo Oscar nel 2021 (è solo la seconda donna nella storia a vincere il premio per il miglior regista, dopo Kathryn Bigelow), Zhao ammette di amare davvero un supereroe ed è stata entusiasta di prendere le redini degli ambiziosissimi Eterni.

“Oh mio Dio, è un tale onore”, dice Zhao, che nomina due film di Captain America, The Winter Soldier del 2014 e Civil War del 2016, come i suoi preferiti dal MCU fino ad oggi. “Ma c’è anche molta pressione, perché sono entrata come fan, quindi volevo assicurarmi di risuonare bene coi fan ma anche far avanzare il MCU. Siamo in un periodo di transizione dopo la Infinity Saga e non vuoi andare sul sicuro, vuoi guardare questi film e chiederti come possiamo decostruire e ridefinire tutto ciò che pensiamo di loro.”

Eternals lo fa certamente, con alcune rivelazioni strabilianti. È la storia della squadra di supereroi, una razza di esseri immortali che hanno vegliato silenziosamente sulla Terra per migliaia di anni dopo averla liberata dai loro nemici, i Devianti. Guidati dalla guaritrice Salma Hayek, Ajak, il gruppo include anche la guerriera mentalmente fragile di Angelina Jolie, Thena, Ikaris simile a Superman interpretato da Richard Madden e l’empatica manipolatrice della materia portata in scena da Gemma Chan, Sersi. Quindi, come si collega questo film agli altri nel MCU?

“La storia ha inizio quando metà della popolazione terrestre viene riportata invita dopo Avengers: Endgame”, dice Zhao. “Il ritorno di metà del pianeta è un grande evento ecologico e ci sono delle conseguenze.”

Ciò che distingue Eternals dagli altri film di supereroi è il suo ensemble variegato, con Zhao che li definisce affettuosamente come una banda di “disadattati” e come “immigrati da un altro pianeta che non possono tornare a casa”. Eternals presenta anche un supereroe gay, il Phastos di Brian Tyree Henry, e un supereroe sordo, la velocissima Makkari di Lauren Ridloff.

“Questi individui possono esistere come se stessi; capita semplicemente di apparire in un certo modo, amare in un certo modo, comunicare in un certo modo. Spero che non vedrete solo voi stessi sullo schermo, ma anche coloro che sono molto diversi da voi, e vi relazioniate al dolore di quella persona, anche se assomigliate di più alla persona in piedi accanto a loro. È un potere silenzioso, ma lo adoro.”

A quanto pare, la regista inizialmente era nervosa di lavorare con Angelina Jolie, aggiungendo che “lo sarebbe stato chiunque”.

“L’avevo ammirata da lontano praticamente per tutta la mia vita”, confessa Zhao. “Ma poiché lei stessa fa film e spesso si svolgono in luoghi difficili del mondo, ha davvero capito cosa stavo cercando di fare. Angie interpreta il personaggio fisicamente più forte, ma Thena è rotta dentro e per avere quella vulnerabilità ha condiviso molto di chi è e cosa ha passato nella vita.”

