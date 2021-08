Eternals: ecco il trailer finale dell’attesissimo cinecomic Marvel Studios

La Marvel ha già avuto un anno enorme con quattro spettacoli su Disney + e un’uscita cinematografica importante con Black Widow. Uno dei prossimi progetti che i fan del MCU devono aspettarsi è Eternals.

Leggi anche: una serie di interviste al cast rivelano alcune dettagli circa i protagonisti del film

Eternals è un progetto potente da cima a fondo. È diretto dalla regista premio Oscar Chloe Zhao e presenta un cast di stelle tra cui Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan e Richard Madden, solo per citarne alcuni.

Eternals è considerata una delle storie a fumetti più uniche nel catalogo della Marvel, e se il primo trailer è qualcosa su cui basarsi, il film manterrà quella promessa. Ora le cose sono diventate ancora più eccitanti con l’uscita del trailer finale di Eternals.

Potete vederlo qui sotto:

E qui sotto in lingua originale:

Eternals è un film di supereroi americano di prossima uscita basato sull’omonima run a fumetti della Marvel Comics. Prodotto da Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, è destinato a essere il 26° film del Marvel Cinematic Universe (MCU).

Il film è diretto da Chloé Zhao e scritto da Kaz e Ryan Firpo. È interpretato da un cast corale che includ Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Gemma Chan, e Barry Keoghan. Nel film, gli Eterni, che si sono nascosti per migliaia di anni, devono riunirsi per proteggere la Terra dai loro nemici, i Devianti.

Nell’aprile 2018, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato che un film basato sugli Eterni aveva iniziato lo sviluppo, con Kaz e Ryan Firpo assunti per scrivere la sceneggiatura del progetto a maggio. Alla fine di settembre, la Marvel ha assunto Zhao per dirigere il film. Per interpretare gli Eterni è stato assunto un cast diversificato, che include la prima rappresentazione dei Marvel Studios di un supereroe LGBTQ. Le riprese principali sono iniziate a luglio 2019, con Zhao in grado di usare il suo stile e filmare più in loco che in studio rispetto ai precedenti film dei Marvel Studios. Le riprese sono continuate fino a febbraio 2020, con location tra cui i Pinewood Studios, Londra e Oxford in Inghilterra, oltre alle Isole Canarie.

Eternals uscirà negli Stati Uniti il ​​5 novembre 2021, come parte della Fase Quattro del MCU.

Mi piace: Mi piace Caricamento...