Eternals: ecco una serie di nuovi character poster dei protagonisti

Una nuova squadra di eroi immortali esce dall’ombra nei character poster dei personaggi di Eternals.

L’epica storia, che abbraccia migliaia di anni dell’universo cinematografico Marvel, rivela l’amante dell’umanità Sersi (Gemma Chan), l’onnipotente Ikaris (Richard Madden), il cosmico Kingo (Kumail Nanjiani), l’intelligente inventore Phastos (Brian Tyree Henry), il velocissimo supereroe Makkari (Lauren Ridloff), la giovane dall’anima antica Sprite (Lia McHugh), il potente Gilgamesh (Don Lee), il solitario e distaccato Druig (Barry Keoghan), la feroce guerriera Thena (Angelina Jolie), e il loro leader spirituale Ajak (Salma Hayek).

Dai un’occhiata ai nuovi supereroi Marvel qui sotto:

Una serie di nuovi character poster dei protagonisti di #Eternals pic.twitter.com/8UNpZhgA0a — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) October 11, 2021

pic.twitter.com/neprZAzA9x — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) October 11, 2021

Leggi anche: una serie di interviste al cast rivelano alcune dettagli circa i protagonisti del film

Eternals è un film di supereroi americano di prossima uscita basato sull’omonima run a fumetti della Marvel Comics. Prodotto da Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, è destinato a essere il 26° film del Marvel Cinematic Universe (MCU).

Il film è diretto da Chloé Zhao e scritto da Kaz e Ryan Firpo. È interpretato da un cast corale che include Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Gemma Chan, e Barry Keoghan. Nel film, gli Eterni, che si sono nascosti per migliaia di anni, devono riunirsi per proteggere la Terra dai loro nemici, i Devianti.

Nell’aprile 2018, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato che un film basato sugli Eterni aveva iniziato lo sviluppo, con Kaz e Ryan Firpo assunti per scrivere la sceneggiatura del progetto a maggio. Alla fine di settembre, la Marvel ha assunto Zhao per dirigere il film. Per interpretare gli Eterni è stato assunto un cast diversificato, che include la prima rappresentazione dei Marvel Studios di un supereroe LGBTQ. Le riprese principali sono iniziate a luglio 2019, con Zhao in grado di usare il suo stile e filmare più in loco che in studio rispetto ai precedenti film dei Marvel Studios. Le riprese sono continuate fino a febbraio 2020, con location tra cui i Pinewood Studios, Londra e Oxford in Inghilterra, oltre alle Isole Canarie.

Eternals uscirà negli Stati Uniti il ​​5 novembre 2021, come parte della Fase Quattro del MCU.

Mi piace: Mi piace Caricamento...