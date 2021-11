Eternals: gli scrittori parlano del cameo di Thanos progettato che non ha trovato spazio nel film

Attenzione, seguono spoiler sul film

Gli autori di Eternals hanno confermato che il film originariamente includeva un flashback sul pianeta natale del Titano Pazzo Thanos (Josh Brolin).

Eternals è l’ultimo film uscito del Marvel Cinematic Universe. Diretto dal premio Oscar Chloe Zhao, è attualmente nelle sale e sta dominando il botteghino.

Eternals introduce un gruppo completamente nuovo di supereroi nel Marvel Cinematic Universe. Il film segue una squadra di esseri immortali che credono di avere il compito di aiutare la progressione dell’umanità per volere dei Celestiali. Tuttavia, man mano che il film procede, gli Eterni apprendono che in realtà sono sulla Terra per allontanare i Devianti e stimolare la crescita della popolazione umana. Questo, a sua volta, creerà abbastanza vita per portare all’emergere di un Celestiale noto come Tiamut. Questo porta a una resa dei conti culminante contro Ikarus (Richard Madden) e Sprite (Lia McHugh), i due restanti Eterni che credono nell’importanza dell’emergere di Tiamut. Alla fine, tuttavia, Ikarus e Sprite vengono sconfitti e gli Eterni impediscono l’ascesa di Tiamut.

Ora, con Eternals nelle sale sono emerse nuove informazioni sulle precedenti bozze del film. In effetti, ScreenRant ha recentemente incontrato gli scrittori di Eternals Kaz e Ryan Firpo facendogli domando sullo sviluppo del film, e hanno ammesso che una versione precedente di Eternals includeva un flashback sul pianeta natale di Thanos, Titan (visto brevemente in Avengers: Infinity War), per evidenziare la loro connessione con la più grande storia cosmica del MCU.

Kaz Firpo ha spiegato che “c’è una versione, penso che ci sia anche un flashback – correggimi se sbaglio, Ryan. Avevamo una sequenza. Perché se ricordi, in Infinity War, Thanos ci porta nel suo pianeta natale. Quello è il pianeta natale che è stato devastato dalla crescita, da una crescita radicale nell’universo, ed è tipo causa scatenante della crociata del Titano Pazzo“.

“Quindi c’era… non voglio dire molto di più, ma c’era sicuramente un punto di connessione distinto con Thanos e con tutto quello che era successo. Ma nel raccontarlo, c’era un sacco di… film da aggiungere a questo film. Quindi volevamo qualcosa in cui dovevi prestare attenzione agli Eterni, alla mitologia degli Eterni, senza perderti cercando di ricordare qualche tenue connessione con Endgame.”

Ryan Firpo poi ha aggiungendo che “partendo da questo, c’è molto di più, e questa non è la fine della storia degli Eterni, esploreremo queste cose”, ma come ben sottolinea per esplorare tutto in un film avrebbero dovuto aggiungere altro, ed il film è già molto ricco così com’è.

Il fatto che fosse nei piani e non abbia trovato spazio non vuol dire che non potrà mai farlo. Infatti, parlando in un’intervista esclusiva con The Direct, gli sceneggiatori hanno discusso dell’inclusione di Eros. Durante una conversazione sulle implicazioni di Eros e Thanos come esseri sintetici o organici, una cosa è diventata chiara: Thanos sembra avere un ruolo importante in ogni possibile trama con Eros in futuro.

Quindi cosa pensano i cugini Firpo della possibilità di rivedere il Thanos di Josh Brolin in futuro? Kaz sembrava pensarla così, con lo scrittore che ha affermato che pensa che “non c’è modo” di sviluppare sequel di Eternals senza che il Thanos di Josh Brolin sia coinvolto in qualche modo:

“Credo che non ci sia modo di fare Eternals 2 e 3 senza toccare in qualche modo Mr. Brolin.”

