Eternals: i Celestiali in alcune immagini in low-res

Un altro giorno, un altro pezzo di marketing virale da Eternals è arrivato online offrendo una prima occhiata dei personaggi che i fan attendono di vedere.

Le nuove immagini dei Celestiali viste nel nuovo film del Marvel Cinematic Universe sono arrivate online grazie a EternalsTalks, offrendo uno sguardo a tre degli esseri più grandi, in termini di dimensioni, che ci siano nel Marvel Universe.

Nelle pagine dei fumetti Marvel, i Celestiali hanno creato gli Eterni come un ramo evolutivo dell’umanità, con l’intenzione di farli essere i protettori della Terra. Ne abbiamo già visti alcuni nel MCU in Guardiani della Galassia, ma il film di quest’anno ne mostrerà probabilmente ancora di più.

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha precedentemente parlato del ruolo dei Celestiali nel film in uscita, dicendo ai fan del CCXP in Brasile che saranno visti per intero in The Eternals: “I celestiali sono una parte importante”, ha detto Feige nel 2019. “Avete visto un po’ dei Celestiali in Guardiani della Galassia. Knowhwere è la testa mozzata di un Celestiale. Avremo i Celestiali nel loro pieno, vero, enorme potere in Eternals, sì”.

Qui sotto potete vederli:

Eternals è un film di supereroi americano di prossima uscita basato sull’omonima run a fumetti della Marvel Comics. Prodotto da Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, è destinato a essere il 26° film del Marvel Cinematic Universe (MCU).

Il film è diretto da Chloé Zhao e scritto da Kaz e Ryan Firpo. È interpretato da un cast corale che includ Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Gemma Chan, e Barry Keoghan. Nel film, gli Eterni, che si sono nascosti per migliaia di anni, devono riunirsi per proteggere la Terra dai loro nemici, i Devianti.

Nell’aprile 2018, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato che un film basato sugli Eterni aveva iniziato lo sviluppo, con Kaz e Ryan Firpo assunti per scrivere la sceneggiatura del progetto a maggio. Alla fine di settembre, la Marvel ha assunto Zhao per dirigere il film. Per interpretare gli Eterni è stato assunto un cast diversificato, che include la prima rappresentazione dei Marvel Studios di un supereroe LGBTQ. Le riprese principali sono iniziate a luglio 2019, con Zhao in grado di usare il suo stile e filmare più in loco che in studio rispetto ai precedenti film dei Marvel Studios. Le riprese sono continuate fino a febbraio 2020, con location tra cui i Pinewood Studios, Londra e Oxford in Inghilterra, oltre alle Isole Canarie.

Eternals uscirà negli Stati Uniti il ​​5 novembre 2021, come parte della Fase Quattro del MCU.

