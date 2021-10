Eternals: il film Marvel Studios è vittima del review bombing su IMDb e Rotten Tomatoes

Il pubblico in generale non è ancora stato in grado di vedere Eternals, l’ultimo film dei Marvel Studios, ma le risposte contrastanti dei critici cinematografici a questa uscita lo hanno fatto diventare il titolo con il punteggio più basso di qualsiasi film MCU fino ad oggi.

Eternals, che tratta di un gruppo di esseri immortali che proteggono la terra dai predatori cosmici chiamati Devianti, attualmente si trova su Rotten Tomatoes al 63% di consenso – non che sia poi così importante. La cosa però che sorprende è che, anche se si tratta di un “punteggio buono”, è inferiore al punteggio di Thor: The Dark World.

Diversi recensori hanno elogiato Eternals per “il delicato esame di Zhao dei suoi personaggi”, “le capacità di una regia esperta” e “un serio worldbuilding con un dilemma morale al centro”. Altri non sono rimasti colpiti poi così colpiti. Alcuni hanno scritto come la sensibilità indie di Zhao “non si sia tradotta in un film di grande successo”, come ci sia “una mancanza di stile qui che è ulteriormente enfatizzata dal rifiuto del film di concentrarsi” e, in una nota più schietta, come sia “un casino”.

Sappiamo bene perchè questa percentuale si sta assestato su questo numero, ed è a causa di un grande male che fa parte di questo angolo di internet, il review bombing.

Eternals è stato pubblicizzato da Kevin Feige e dalla regista Chloe Zhao come la prima vera storia d’amore del franchise. Mentre la relazione principale tra Sersi e Ikaris sta facendo girare la testa, sono gli eventi emotivi di Phastos di Byran Tyree Henry che hanno catturato l’attenzione di una grande fetta di fan. Il personaggio Marvel di Henry è il primo eroe apertamente gay ad abbellire il MCU. Nel film, Phastos ha una relazione di lunga data con un altro uomo sulla Terra ed è costretto a lasciare il suo partner per ricongiungersi agli Eterni per affrontare i vili Devianti.

Mentre le discussioni sul personaggio di Phastos sono state abbondanti insieme alle altre prime scene romantiche che si vedranno nel progetto, alcuni non sono contenti della direzione che i Marvel Studios sembrano prendere. Come detto, Eternals è stato colpito dal review bombing su IMDB a causa dell’inclusione di un bacio gay e della rappresentazione LGBTQA+ nel film. L’atto di “review-bombing” avviene quando un gruppo si accalca nei forum di recensioni online e lascia recensioni negative senza fondamento, come forma di protesta verso qualcosa che il film in questione dice o fa. Nella maggior parte dei casi, i partecipanti non hanno nemmeno visto il film che stanno “recensendo” così duramente.

In questo caso con Eternals, per fare un esempio, un utente ha definito il film “consapevole e mediocre”, dicendo che il film di supereroi ancora da rilasciare è scadente anche per la Marvel: “Se consapevole e mediocre fosse qualcosa per cui vincere una medaglia, questo vincerebbe. Andiamo, questo film è scadente anche per la Marvel, un film così schifoso come questo potrebbe essere fatto solo con Angelina Jolie e il suo vizio di apportare modifiche ai film. Inguardabile“, così recita una delle finte recensioni messe per fare review bombing.

Un altro si è riferito all’avventura diretta da Chloe Zhao come “schifosa”, citando l’esistenza del film come un modo per il MCU di “spuntare tutte le caselle nel desiderio di consapevolezza di Hollywood”.

In questo insieme di persone che ha contestato il film sono per i loro motivi politici, ci sono oltre 400 recensioni a 1 stella. Un punto di critica comune tra coloro che lasciano recensioni negative è l’inclusione di un bacio gay e la rappresentazione LGBTQA+ del film, fondamentalmente. IMDb ha ora rimosso la sezione di valutazione del pubblico di Eternals.

