Eternals: Kit Harington e Chloe Zhao circa le due scene dopo i titoli di coda

Attenzione: questo articolo contiene spoiler circa Eternals.

“Sicuro di essere pronto, signor Whitman?”, chiede una voce fuori campo parlando con il Dane Whitman di Kit Harington nella seconda scena dopo i titoli di coda di Eternals. Questo qualcuno invisibile si chiede se l’amante umano di Sersi (Gemma Chan) sia pronto a brandire la sussurrante Ebony Blade, contenuta in una scatola con un inquietante intaglio: “La morte è la mia ricompensa”.

La voce appartiene al Blade di Mahershala Ali, l’ammazzavampiri, un nuovo eroe della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.

In una nuova intervista con Variety, la regista Chloe Zhao e l’attore Kit Harington hanno anticipato il futuro di Dane Whitman e del Blade di Ali dopo aver dato forma al soprannaturale in Eternals.

“Conoscevo la battuta che veniva detta, perché è stata detta ad alta voce ed era nel frammento di sceneggiatura che ho ricevuto”, ha detto Harington. “Sapevo solo che era la voce di Mahershala di circa tre settimane prima. Chloe mi ha scritto che era quello che stavano facendo. Mi ha davvero emozionato sentirlo. È uno dei miei attori preferiti in questo momento.”

Al Comic-Con 2019 di San Diego, dove il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato ufficialmente il cast di Eternals, Feige ha rivelato un’altra sorpresa: il due volte premio Oscar Ali avrebbe affondato i denti in un reboot di Blade. Più di due anni dopo, Harington rivela di essere consapevole del potenziale di crossover tra Dane Whitman, che brandisce la mistica Ebony Blade e assume l’alias di Cavaliere Nero, e Blade, il cacciatore di vampiri per metà umano.

“Avevo la sensazione che ci sarebbe stata una sorta di crossover fra di loro, sin dalle prime conversazioni”, ha detto Harington a Variety. “Non c’è niente di scritto. Niente che mi sia stato detto. Non ho la più pallida idea di come andranno le cose. Onestamente, sinceramente. È divertente, non è vero? Dici queste cose e le persone ti dicono: ‘Davvero? Lo sai?’, ma in realtà non ne hai idea.”

Nella prima invece vediamo la comparsa di Harry Styles nei panni di Starfox. L’attore di Dunkirk e il cantante di “Watermelon Sugar” è stato mostrato nei panni di Eros, Eterno di Titano e fratello di Thanos. Stando a quanto detto dalla regista stessa, il giovane attore inglese è stata la prima e unica scelta per il ruolo. In un’intervista con Deadline, Zhao ha svelato l’origine del cameo segreto di Starfox, dicendo:

“Harry come Eros è stato davvero un piacere da inserire per me”, ha rivelato Zhao. “Ho lanciato l’idea di Pip il Troll [doppiato da Patton Oswalt in Eternals] e di Eros a Kevin Feige qualche tempo fa. Adoro l’idea di esplorare un Eterno che è al di là di Titano e che potrebbe aver influenzato Thanos nel corso degli anni allo stesso modo in cui gli Eterni hanno influenzato noi, terrestri.”

Eros e Pip appaiono prima a Makkari, Druig e Thena a bordo della loro nave, la Domo, dopo che il Celestiale Arishem ha rapito gli Eterni sopravvissuti dopo la battaglia finale. Styles viene fuori con stile, indossando un abito cosmico dai colori rosso e oro e viene presentato da un Troll ubriacone come Starfox.

“Ho tenuto d’occhio Harry da Dunkirk, ho pensato che fosse molto interessante”, ha detto Zhao. “Dopo averlo incontrato, ho capito che è quel personaggio, nello stesso modo in cui ho scelto il resto del mio cast. C’è così tanto di Eros in lui. Per me, se avesse detto di sì con il benestare di Kevin, allora avrei fatto un tentativo. E sono molto felice di avercela fatta a inserirlo nel film.”

