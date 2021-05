Eternals: il primo sguardo al film ed una serie di annunci in un sizzle reel promozionale

Non è un segreto che la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sia piena di film incentrati sugli eroi del passato insieme a progetti che verranno utilizzati per introdurre nuovi personaggi. Eternals dei Marvel Studios rientra in quest’ultima categoria e l’attesa che circonda il film è alta, soprattutto dopo la grande rivelazione del suo cast.

Diretto dalla regista premio Oscar Chloe Zhao, Eternals seguirà la storia di una razza aliena superpotente creata dai Celestiali. Come prodotto di esperimenti evolutivi, gli Eterni sono molto diversi dagli umani poiché hanno acquisito poteri ritrovati come l’immortalità, il volo e la super forza.

I dettagli della trama sono ancora tenuti nascosti, ma uno dei principali punti di forza del progetto è il suo insieme di stelle. Eternals presenterà il debutto nel MCU di attori di serie A come Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden e Kit Harington.

Eternals ha anche avuto la sua giusta quota di ritardi a causa della pandemia, con le date di uscita del film che sono cambiate più volte. Inizialmente previsto per il debutto a novembre 2020, il film è passato a una sequenza temporale di rilascio di febbraio 2021 prima di arrivare alla data di anteprima di novembre 2021.

A causa dei ritardi, il la campagna di Eternals deve ancora iniziare, ma diverse fughe di notizie e interviste dal cast sono riuscite a creare un costante entusiasmo sul film negli ultimi mesi. Ora, con una mossa sorprendente, è emerso un primo sguardo al film grazie ad un sizzle reel promozionale.

Assieme a questo film e al titolo di Black Panther 2, i Marvel Studios hanno anche annunciato una serie di titoli con le loro date d’uscita, fra cui figura anche un titolo che inizialmente non abbiamo riconosciuto, ma poi abbiamo capito essere il sequel di Captain Marvel, intitolato “The Marvels”.

Nella lista dei titoli figurano: Black Widow: 9 luglio 2021; Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: 3 settembre; Gli Eterni: novembre 2021; Spider-Man: No Way Home: dicembre 2021; Doctor Strange nel Multiverso della Follia: marzo 2022; Thor: Love and Thunder: maggio 2022; Black Panther: Wanda Forever: luglio 2022; The Marvels: novembre 2022; Ant-Man and the Wasp: Quantumania: febbraio 2023; Guardiani della Galassia Vol. 3: maggio 2023.

Potete vederlo qui sotto:

Infine qui sotto potete vedere tutti i logo title mostrati in questo sizzle reel promozionale in screenshot realizzati dalla redazione:

Potete vederli tutti qui sotto:

#MarevelStudios fanno una serie di annunci per i prossimo film del #MCU pic.twitter.com/Muui8aNyI8 — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) May 3, 2021

pic.twitter.com/JTuLGhlMbW — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) May 3, 2021

