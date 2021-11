Eternals: Nate Moore afferma che potrebbero rilasciare del girato legato a Karun

Il produttore di Eternals, Nate Moore, afferma che i Marvel Studios potrebbero potenzialmente rilasciare il documentario girato dal maggiordomo di Kingo, Karun.

Una delle stelle di spicco di Eternals sorprendentemente non è stato un essere cosmico con superpoteri inviato sulla Terra, era Karun. Interpretato dall’icona di Bollywood Harish Patel, Karun è apparso come il maggiordomo di Kingo. Kingo e Karun hanno lavorato insieme per oltre cinque decenni, rendendoli praticamente inseparabili. A differenza del resto dei suoi amici di Bollywood, il fedele Karun era al corrente dello status di Eterno di Kingo.

Dopo che la “banda è tornata insieme”, Kingo ordina a Karun di documentare le sue varie interazioni con i suoi vecchi amici. Una delle trame più esilaranti dell’intero film, Karun fa del suo meglio per filmare i momenti pieni di azione e di tensione in cui si sono trovati gli Eterni mentre le sue telecamere si rompono continuamente.

In una chat con il podcast Phase Zero, il produttore di Eternals ha rivelato che i Marvel Studios potrebbero benissimo rilasciare i filmati d’archivio di Karun.

“A proposito, ne abbiamo parlato. Perché c’è del girato e stavamo girando un sacco di cose con una videocamera sul set, non per rilasciarlo, solo per averlo. E Harish Patel, che è fantastico, aveva una vera telecamera di scena funzionante, quindi ha effettivamente girato in scena. Non glielo avevamo chiesto espressamente, ma lui si comportava del tipo: ‘Cosa? È quello che sto facendo’. Quindi c’è un bel po’ di girato. Sono sicuro che da qualche parte c’è un vero e proprio documentario completo che potremmo mettere insieme.”

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...