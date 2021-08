Eternals: Nate Moore dice che il film ha la stessa risonanza tematica di Nomadland

La doppietta cinematografica di Chloé Zhao quest’anno è particolarmente selvaggia.

Per prima cosa, ha diretto il dramma toccante noto come Nomadland, che ha vinto agli Oscar Miglior film e Miglior regista, e ha continuato la sua ascesa come uno dei registi più vitali che lavorano oggi, con The Rider.

E ora, a poca distanza, arriva il suo nuovo film, un prodotto Marvel diverso da tutti gli altri, Eternals, l’ultimo film del MCU dopo l’uscita di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. La pellicola ha una enorme risonanza cosmica che abbraccia una storia lunga millenni, con il tipo di azione che assoceresti alle produzioni di Kevin Feige, ma caratterizzato dalla distintiva sensibilità d’autore di Zhao.

Parlando con Empire nel nuovo numero di Celebration Of Edgar Wright, il produttore del film Nate Moore ha parlato di come tutti i vari progetti datati 2021 di Zhao non siano poi così diversi come ci si aspetterebbe inizialmente.

“Chloé è interessata a raccontare storie di estranei che si trovano alla deriva in nuovi mondi. Nomadland ed Eternals condividono entrambi quel DNA”, spiega. “Nomadland non ha lo stesso infiocchettamento di Eternals, ma ha la stessa risonanza tematica.”

L’avere una talentuosa regista come Zhao fa si che il film Marvel abbia importato riconoscimenti, e come detto da Nate Moore stesso, questo è sicuramente qualcosa di nuovo per loro. L’avere la didascalia: “Dal regista premio Oscar di…”, non è una frase che si è abituati a sentire prima di un film Marvel.

Leggi anche: una serie di interviste al cast rivelano alcune dettagli circa i protagonisti del film

Eternals è un film di supereroi americano di prossima uscita basato sull’omonima run a fumetti della Marvel Comics. Prodotto da Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, è destinato a essere il 26° film del Marvel Cinematic Universe (MCU).

Il film è diretto da Chloé Zhao e scritto da Kaz e Ryan Firpo. È interpretato da un cast corale che includ Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Gemma Chan, e Barry Keoghan. Nel film, gli Eterni, che si sono nascosti per migliaia di anni, devono riunirsi per proteggere la Terra dai loro nemici, i Devianti.

Nell’aprile 2018, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato che un film basato sugli Eterni aveva iniziato lo sviluppo, con Kaz e Ryan Firpo assunti per scrivere la sceneggiatura del progetto a maggio. Alla fine di settembre, la Marvel ha assunto Zhao per dirigere il film. Per interpretare gli Eterni è stato assunto un cast diversificato, che include la prima rappresentazione dei Marvel Studios di un supereroe LGBTQ. Le riprese principali sono iniziate a luglio 2019, con Zhao in grado di usare il suo stile e filmare più in loco che in studio rispetto ai precedenti film dei Marvel Studios. Le riprese sono continuate fino a febbraio 2020, con location tra cui i Pinewood Studios, Londra e Oxford in Inghilterra, oltre alle Isole Canarie.

Eternals uscirà negli Stati Uniti il ​​5 novembre 2021, come parte della Fase Quattro del MCU.

