Eternals: Nate Moore ha parlato delle similitudini con alcuni personaggi della Justice League

Gli Eterni arriveranno nel Marvel Cinematic Universe questo novembre con la loro varietà di poteri divini.

Si sono già creati paragoni e similitudini, visto che Ikaris condivide alcuni poteri col super-eroe più grande di tutti, Superman, e almeno un altro dei personaggi, il velocista Makkari ha la stessa caratteristica.

Con la La sua super velocità si potrebbe fare paragoni con The Flash, che ha avuto un grande weekend al DC FanDome questo fine settimana. Sul set di Eternals nel gennaio 2020, Comicbook parlò col produttore del film, Nate Moore, con cui discusse di Makkari e di alcuni degli altri Eterni e dei loro poteri. Nella conversazione è stato spiegato come il film ha differenziato Makkari dall’uomo più veloce del mondo.

“In un altro scambio di genere, Lauren Ridloff interpreta Makkari, la donna più veloce dell’universo, che è così veloce da rompere la barriera del suono ogni volta che usa il suo potere, il che in realtà non la influenza perché è anche sorda”, spiega Moore. “Alcuni dei personaggi hanno poteri che hai visto prima. Abbiamo parlato della super velocità di Makkari. Ovviamente, c’è un personaggio DC molto famoso che corre molto veloce. Quindi per noi, è come lo esprimiamo visivamente in modi che sono diversi. E ancora, pensiamo che l’idea che ogni Eterno sia alimentato dall’energia cosmica può essere divertente in termini di resa visiva. Quindi, in questo caso, vedi la particella di energia cosmica che la circonda. Vedi una specie di bordo come ci fosse un esplosione sonora concussiva, che può usare in battaglia, che la rende un po’ diversa da ciò che si è già visto.”

Moore è andato più in dettaglio su alcuni degli altri personaggi del film e su come appaiono i loro poteri. Ad esempio, Ikaris, come detto inizialmente, è un altro personaggio che potrebbe suscitare paragoni con uno dei membri della Justice League.

“Ikaris è un personaggio i cui poteri hai già visto, ovviamente ci sono molte somiglianze con Superman”, dice Moore. “Quindi come possiamo rendere i suoi raggi dagli occhi diversi? Ancora il concetto dell’energia cosmica ritorna. Ma i nostri eroi sono bravi tanto quanto i nostri cattivi e i Devianti sono ovviamente, estremamente importanti nella storia, creare cattivi o creature francamente che sembrano diverse da quelle che hai visto prima è stata una vera sfida per il nostro team di progettazione. Pensiamo che abbiano fatto un ottimo lavoro almeno dal punto di vista della trama e della forma, creando cattivi distinti e unici.”

Eternals è un film di supereroi americano di prossima uscita basato sull’omonima run a fumetti della Marvel Comics. Prodotto da Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, è destinato a essere il 26° film del Marvel Cinematic Universe (MCU).

Il film è diretto da Chloé Zhao e scritto da Kaz e Ryan Firpo. È interpretato da un cast corale che include Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Gemma Chan, e Barry Keoghan. Nel film, gli Eterni, che si sono nascosti per migliaia di anni, devono riunirsi per proteggere la Terra dai loro nemici, i Devianti.

Nell’aprile 2018, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato che un film basato sugli Eterni aveva iniziato lo sviluppo, con Kaz e Ryan Firpo assunti per scrivere la sceneggiatura del progetto a maggio. Alla fine di settembre, la Marvel ha assunto Zhao per dirigere il film. Per interpretare gli Eterni è stato assunto un cast diversificato, che include la prima rappresentazione dei Marvel Studios di un supereroe LGBTQ. Le riprese principali sono iniziate a luglio 2019, con Zhao in grado di usare il suo stile e filmare più in loco che in studio rispetto ai precedenti film dei Marvel Studios. Le riprese sono continuate fino a febbraio 2020, con location tra cui i Pinewood Studios, Londra e Oxford in Inghilterra, oltre alle Isole Canarie. Eternals uscirà negli Stati Uniti il ​​5 novembre 2021, come parte della Fase Quattro del MCU.

