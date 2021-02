Eva Green, Vincent Cassel e Oliver Jackson-Cohen nel cast di due nuovi film sui Tre Moschettieri

Negli ultimi tempi c’è stata una rinascita (anche se ad essere onesti, quando non c’è?) per quanto riguarda concept ben consolidati nell’immaginario collettivo, presi in considerazione di nuovo per delle nuove versioni.

Ciò continua, anche in Francia, poiché una grande re-interpretazione de I tre Moschettieri di Alexandre Dumas pare essere in lavorazione, e nel cast sarebbero già entrati Eva Green, Vincent Cassel e Oliver Jackson-Cohen tra il cast.

E a quanto pare la cosa non riguarderà solo un unico film, ma bensì ben due, che proprio adesso sarebbero in pre-produzione. I due film pare prendano il titolo di “The Three Musketeers – D’Artagnan” e “The Three Musketeers – Milady”, che saranno diretti contemporaneamente da Martin Bourboulon, lavorando su delle sceneggiature redatte da Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière.

Potrebbe essere questo adattamento qualcosa di ispirato al modus operandi produttivo dei Marvel Studios con Avengers: Infinity Wars ed Endgame?

L’ensemble comprende anche Francois Civil, Vicky Krieps, Pio Marmaï, Duris, Louis Garrel e Lyna Khoudri. Altre star della pellicola saranno annunciate nelle prossime settimane, impiegando l’ormai tradizionale metodo di rilascio di notizie col contagocce.

